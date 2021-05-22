محمد صبحي: سمير غانم أستاذي.. الوحيد في الوسط اللي معندوش مشاكل مع حد

نعى الفنان محمد صبحي، الفنان القدير سمير غانم، واصفًا إياه بـ «أستاذي وحبيب قلبي وزميلي وصديقي» رغم عدم عملهما مع بعض إطلاقًا، فذكر أن علاقته به كانت جميلة، وعندما نريد أن نعرف سمير غانم كإنسان يجب النظر لأسرته، «هنلاقي عائلة تشرف بجد وعائلة جميلة، العائلة دي خريطة صنعها سمير غانم مع زوجته دلال عبدالعزيز»، متمنيًا للفنانة الشفاء العاجل.

وأضاف «صبحي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد علي، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم»، أن شخصية سمير غانم، ليس لها صوت وبالكاد يكون الوحيد في الوسط الفني لم يكن لديه أي مشكلة بينه وبين أي زميل آخر، «أتحداك لو قالوا سمير غانم كان زعلان أو اتخانق مع حد، كلنا تتلمذنا على يده، كان رجل بسيط، وكان يحب الفن من أجل الضحك».

وواصل قائلا إن الراحل كان يرى أن هدف الفن من وجهة نظره هو الضحك، «ده لو كان بيقرأ جورنال لحد كان يضحك، أنا لسه خارج من حالة مرضية عشان كده بقدم عزائي للأسرة الجميلة المحترمة المشرفة، دنيا وإيمي وحسن الرداد ورامي رضوان، وندعي بكل قوتنا للفنانة القديرة دلال عبدالعزيز إن ربنا يقومها بالسلامة».

وعن اعتزال شقيقه مجدي صبحي مجال الفن، قال «أنا معرفش إلا عن طريق الفيس بوك، بس كانت تدور هذه الفكرة في مخه منذ فترة، هو فنان جميل، وقلت له مش هتشتغل معايا غير لما أنا اختارك من السوق، وتلفت نظري، وبالفعل اشتغل معايا بعد مدة كبيرة أوي».