بيان عاجل من «الأعلى للجامعات» بشأن امتحانات التيرم الثاني: تنطلق أول يونيو

شدد المجلس الأعلى للجامعات الذي، عقد اليوم، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وير التعليم العالي والبحث العلمي، ظهر اليوم الأحد، بحضو رعدد من أعضاء المجلس ورؤساء الجامعات، وذلك بمقر جامعة حلوان، على الانتهاء من كافة الاستعدادات المتعلقة بعقد الامتحانات النهائية للعام الدراسي 2020/2021، مؤكداً على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى وذلك لعقد الامتحانات مع مراعاة تطبيق كل الإجراءات الاحترازية في الجامعات والمعاهد للحفاظ على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف «الأعلى للجامعات»، أنَّ الامتحانات النهائية للعام الدراسي ستجرى خلال شهر يونيو المقبل، وسط تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كتعقيم وتطهير اللجان الامتحانية، بجانب إلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة الطبية وعدم خلعها في الحرم الجامعي.

وتابع أنَّ الجامعات والمعاهد كثفت من جهودها خلال الترة الحالية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من خلال الحرص على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية، مشدداً على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة، لضمان سير العملية الامتحانية وفق اللوائح الداخلية لجميع الكليات والمعاهد.

«الجامعات» تكثف من شرح المقررات الدراسية للانتهاء من قبل عقد الامتحانات

وفي سياق متصل، أكّد عدد من رؤساء الجامعات، أنه تم تكثيف شرح المقررات الدراسية في الفترة التي عقبت إجازة عيد الفطر المبارك، للانتهاء من شرح المقررات قبل عقد الامتحانات، موضحين أنَّه سيتمّ عقد الامتحانات اعتباراً من شهر يونيو المقبل.

وقال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّه تمّ التأكيد على جميع الكليات بضرورة الانتهاء من شرح المقررات الدراسية للطلاب سواء من خلال الشرح الفعلي في الجامعة، أو من خلال الشرح الإلكتروني عبر التقنيات الحديثة.

وأضاف «عزيز»، أنَّه سيتمّ عقد الامتحانات وسط تنفيذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية، لافتاً إلى أنَّه تمّ التأكيد على جميع الكليات بضرورة تنيفذ جميع التعليمات الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بشأن سير العملية الامتحانية.