إنشاء مجمعات تنموية وتوسعات بالمدارس وتوصيل صرف صحي في المنوفية ضمن «حياة كريمة»

أجرى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، واللواء أركان حرب خالد توفيق مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة للكليات والمعاهد العسكرية والتفتيش والبحوث، جولات ميدانية لمتابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمركز ومدينة الشهداء لتطوير واجهة الريف المصري، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، رافقهم خلالها نائبه محمد موسى واللواء علاء رشاد السكرتير العام، وممثلي المنطقة المركزية، والهيئة الهندسية، ومحمد ربيع ممثل حياة كريمة، وأعضاء متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة وعدد من الجهاز التنفيذي للمحافظة.

وتفقد المحافظ والحضور أعمال توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بقرية الشهداء على مساحة 5 أفدنة «تسليم ابتدائي»، بقدرة معالجة 10 آلاف متر مكعب وبتكلفة تقديرية 124 مليون جنيه، ويخدم المشروع 3 قرى هي «دناصور- الزاوية- بشتامي»، ومن المستهدف أن تعمل المحطة بقدرة استيعابية مستقبلًا بقدرة 15 ألف متر مكعب في اليوم، ومتابعة أعمال إنشاء المجمع التنموي النموذجي بقرية دنشواي على مساحة 1000 متر، كنموذج موحد لمجموعة من الخدمات لتسهيل تقديم الخدمة المقدمة للمواطنين والتخفيف عنهم.

وخلال الجولة تم تفقد مشروع صرف صحي أبشادي بتكلفة «45 مليون جنيه»، تنفيذ شركة النصر للمباني والإنشاءات «إيجيكو»، ويضم المشروع محطة رفع وشبكات انحدار بإجمالي طول 5.5 كم وخط طرد بطول 1.1 كم ، واستعرض رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي الموقف التنفيذي للمشروع، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال المدنية والمهمات الكهروميكانيكية بنسبة 95%، بالإضافة إلى تنفيذ 5 كم شبكات انحدار من إجمالي 5.5 كم بنسبة 95%، وتم الانتهاء من تنفيذ 1.05 كم خط طرد من إجمالي 1.1 كم بنسبة 97%، موضحًا بأنه سيتم إنهاء أعمال المشروع في يونيه 2021، وأشاد المحافظ والحضور بمستوى جودة الأعمال وسرعة التنفيذ، من أجل دعم المواطن الريفي.

وتفقد المحافظ والحضور نموذج شبكات الري الحديث بنظام التنقيط بإجمالي مساحة 20 فدانا بقرية أبشادي، في إطار مشروع الري الحديث، ويهدف إلى تحويل نظم الري التقليدية إلى الأساليب الحديثة، من أجل ترشيد استخدام المياه واستغلال مساحات الأراضي الزراعية، وتحقيق تنمية زراعية شاملة على أرض المحافظة.

وللارتقاء بمستوى الخدمات بقرى مركز الشهداء ضمن «حياة كريمة»، حيث يتم توسعة مدرسة الوحدة المجمعة الابتدائية بزاوية البقلي بعدد فصول 13 فصلا دراسيا لرفع مستوى العملية التعليمية بالمحافظة، وإنشاء مجمع تنموي بقرية دراجيل، وتوسعة مدرسة الوحدة المجمعة بدراجيل، فضلًا عن إعادة تأهيل الملعب الخماسي ومبنى مركز الشباب بكفر السوالمية، وإنشاء محطة صرف صحي شمياطس بتكلفة 35 مليون، المُقرر الانتهاء من شبكات الانحدار بها في ديسمبر 2021، والانتهاء من المحطة وخط الطرد في مارس 2022، وسيتم إنشاء سوق حضاري نموذجى بمدينة الشهداء بتكلفة 4 ملايين جنيه.

وأكد محافظ المنوفية أن تلك المبادرة التي أطلقها الرئيس السيسي لتطوير قرى الريف، تؤسس لمرحلة جديدة من مفهوم التنمية على أرض وطننا الحبيب، مضيفًا أن هذه المبادرة تعد مشروعًا قوميًا وأحد أهم المبادرات الرئاسية التي تهتم بتطوير حياة الإنسان المصري وتغيير نمط حياته الريفية.