محافظ المنوفية يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا اليوم.. تعرف على نوعه

قالت مصادر بديوان عام محافظة المنوفية، إن المحافظ اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، سيتلقى الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا المستجد، في إطار الحملة القومية للتطعيم بلقاح كورونا والتي تنظمها وزارة الصحة.

وأكدت المصادر أن محافظ المنوفية سيتلقى الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا، اليوم، موضحة أن اللقاح الذي سيتلقاه محافظ المنوفية هو لقاح سينوفارم.

وكان اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، تلقى الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا في الثامن والعشرين من إبريل الماضي، حيث ناشد المحافظ، أهالي وأبناء المحافظة، بضرورة الإسراع في التسجيل لتلقي اللقاح حرصا على صحتهم وسلامتهم، كما أشاد المحافظ بدور الأطقم الطبية في تقديم الرعاية الطبية للحالات المصابة بفيروس كورونا، وتقديم اللقاحات من خلال المراكز المخصصة لاستقبال المواطنين على مستوى المحافظة.

استقرار الوضع الوبائي لفيروس كورونا في المنوفية

على صعيد متصل، أكد مصدر مسؤول بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، استقرار الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد في جمثع مراكز ومدن المحافظة، مؤكدا أن الفترة الأخيرة لم تشهد زيادة في إصابات فيروس كورونا بين أبناء المنوفية، وإنما استقرار أعداد الإصابات بشكل واضح مما يؤشر إلى وجود ثبات في الإصابات بفيروس كورونا.

ويواصل الأطقم الطبية التضحية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث توفى سيد بكر استشاري الأمراض المتوطنة ومدير وحدة طب الأسرة بوحدة طوخ طنبشا، والذي توفى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.