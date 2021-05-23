قطع المياه عن بعض مناطق عين شمس لـ6 ساعات الثلاثاء المقبل

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن انقطاع المياه عن بعض المناطق بالقاهرة وهي: (شارع عين شمس ومتفرعاته – شارع أبو الفتوح عبد الله ومتفرعاته – شارع سليم الأول ومتفرعاته – شارع الزهراء ومتفرعاته – شارع العشرين ومتفرعاته – شارع 6 أكتوبر ومتفرعاته – شارع أحمد عصمت ومتفرعاته – شارع أحمد عرابي ومتفرعاته – شارع إبراهيم عبد الرازق – الالف مسكن – منطقة الشيراتون بالكامل والملتقي العربي)، وذلك الساعة 10 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 25-5-2021 وحتى الساعة 4 عصر نفس اليوم.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع القيام بأعمال صيانة بمحبس قطر 1500 مم بمحطة مياه مسطرد.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجده بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.