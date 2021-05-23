بعد مرور 25 عاما.. اعتماد المخطط الإستراتيجي لمدينة إدفو

اعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مشروع المخطط الإستراتيجي العام لمدينة إدفو وزيادة الحيز العمراني بها، بعد مرور 25 عاما، من أجل التوسع المستقبلي وتشجيع التنمية الاقتصادية والاستثمارية والعمرانية، بعد اعتماد الحيز العمراني لها بإجمالي مساحة تصل لأكثر من 930 فدانا، بزيادة قدرها 350 فدانا عن الحيز العمراني المعتمد في عام 1996.

جاء ذلك بحضور نائب المحافظ أحمد شعبان، واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، ورئيس إقليم جنوب الصعيد بهيئة التخطيط العمراني، ومدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة.

وأكد اللواء أشرف عطية أن المخطط الإستراتيجي، سيسهم في تعدد الأنشطة التنموية، ومنها النشاط السياحي مع خلق شبكة من الطرق الرئيسية والفرعية، التي تسهم في تحقيق السيولة المرورية، علاوة على خدمة المشروعات والأنشطة المستقبلية، من أبرزها إنشاء طريق دائري جديد يربط كورنيش النيل من موقف السلايمة شمالًا وحتى موقف الرمادي المؤدي إلى الطريق الصحراوي الغربي «أسوان - القاهرة» مرورًا بكوبري إدفو.

إنشاء محطة تموين عائمات

ولفت محافظ أسوان إلى أن هناك مشروعات مخطط تنفيذها، منها مشروع إنشاء محطة تموين عائمات لخدمة حركة الملاحة النيلية والسياحية، من وإلى مدن محافظة أسوا،ن لتصبح بذلك أهم محطات التموين الوسيطة.

سرعة إدراج المخططات التفصيلية

وجه أشرف عطية بسرعة إدراج مشروعات المخططات التفصيلية لكل مدن المحافظة، بعد قيام الهيئة العامة للتخطيط العمراني باعتماد لوحات المخططات الإستراتيجية لـ5 مدن، منها «أسوان، وإدفو، وأبوسمبل السياحية، والبصيلية، والرديسية»، لتحقيق كل المطالب الجماهيرية والتطلعات المستقبلية بمشروعات خدمية وسكنية واستثمارية الواردة بكل مخطط، مؤكدًا أنه سبق إعداد المخطط الإستراتيجي، وعقد جلسة استماع في ديسمبر 2020، مع ممثلين من أهالي مدينة إدفو، تم استعراض مطالبهم ومقترحاتهم أو تعديل أي توصيات كانت مدرجة.