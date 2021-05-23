مؤسس «وحدة أورام الكبد» يناشد بتخصيص مستشفيات لحجز مرضى الفطر الأسود

قال الدكتور محمد علي عز العرب، مؤسس وحدة الأورام بالمعهد القومي للكبد، إن «الفطر الأسود» هو مرض يصيب بشكل سريع الأنسجة المخاطية خاصة بالأنف والجيوب الأنفية والرئة والعين، وتأخر التشخيص الصحيح وتأخر العلاج في المراكز المتخصصه يؤدي إلى تفاقم المرض على المصاب به.

وطالب «عز العرب»، خلال تصريح خاص له لـ«الوطن»، وزارة الصحة بأن يكون لديها حرص بخصوص ذلك الفطر، كما يجب توفير طبيب خاص في كل محافظة لرصد مثل تلك الحالات مع ضوررة وجود حرص في هذا الشأن، وأن يقوم بعزل مثل هؤلاء المرضي في أماكن متخصصة، «أتمني من وزارة الصحة أن تطلق موقع إلكتروني فيه يتم إيصال كفة المعلومات عن الحالات المكتشفه ويتم التعامل معها فورا».

وأوضح أنه يجب تجهيز مركز علاجي متخصص به جميع الامكانيات وذلك لأن علاجه الدوائي مكلف على المريض، كما يجب أن يكون هناك مكان مخصص بجميع الإمكانيات المطلوبة لذلك.

وأكد أن هناك بعض الأشخاص قاموا بربط إصابة بعض الأفراد بكورونا يؤدي إلى إصابتهم بدوره بالفطر الأسود، ولكن لا يوجد علاقة بين هذا وذاك إلا بعد إضعاف الجهاز المناعي للجسد في بعض حالات مصابي فيروس كورونا شديدي الخطورة عبر إعطائهم للكورتيزون وتواجدهم في أماكن غير معقمه يكون فيها نشاط لمثل تلك الفطريات.