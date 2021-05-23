«الفطر الأسود».. كل ما تريد معرفته عنه ومدى تأثيره على مصابي كورونا

أكد الدكتور شادي باسم مدير إدارة الطوارئ بمحافظة البحر الأحمر، أن «الفطر الأسود»، فطر معروف منذ سنوات و موجود من قديم الأزل ومنتشر في جميع محافظات مصر، وعبارة عن فطر ينمو على ثمار الفاكهة والخضروات المتحللة أو على أرض التربة الرطبة، ويظهر تأثيره مع الشخص المصاب بمرض نقص المناعة أو ممن يتلقون علاجات تؤثر على الجهاز المناعي.

هل أعراض الفطر الأسود تختلف من محافظة لأخرى؟

وقال باسم، إن أعراض الإصابة بالفطر الأسود لا تختلف من محافظة لأخرى، ولكن تختلف من شخص لآخر، وذلك بحسب قوة وضعف الجهاز المناعي للشخص المصاب.

وعن تأثيره لمصابى كورونا، أوضح أن الشخص المصاب بكورونا يكون جهازه المناعي ضعيف جدًا، وبالتالي تأثير الفطر يكون فعال على مصاب كورونا وينذر بأعراض ومضاعفات خطيرة.

أسباب ظهور وتأثير الفطر الأسود على الأشخاص؟

ولفت إلى إن سوء استخدام الكورتيزون والمضادات الحيوية بطريقة مبالغة وبدون استشارة طبيب هو أكبر خطر، وأحد أسباب ظهور الفطر الأسود، ولو لم نعدل من سلوكنا في الإفراط من استخدام المضادات الحيوية سنواجه مشكلة أكبر من كورونا. مؤكدًا أنه مرتبط بالمناعة وأدوية المناعة.

9 معلومات عن الفطر الأسود

1- عبارة عن عدوى فطرية بسبب عفن موجود في التربة والمواد العضوية المتحللة مثل الأوراق المتعفنة.

2- يصاب الناس به عن طريق استنشاق الخلايا الفطرية التي يمكن أن تنتشر في المستشفيات والمنازل عن طريق أجهزة ترطيب الهواء أو قوارير الأكسجين التي تحتوي على مياه قذرة.

3- ارتبط «الفطر الأسود» بمصابي كورونا بسبب زيادة نسبة السيتوكين والتي يفرزها الجهاز المناعي لمقاومة فيروس كورونا والتي تضعف دفاعات الجسم فيضطر الأطباء إلى إعطاء المريض (سترويد) لتثبيط الجهاز المناعي وتقليل إفراز السيتوكين لكن السيتوكين والسترويد يتسبب كلاهما في ارتفاع نسب السكر وضعف الجهاز المناعي فيصبح المريض عرضة للإصابة بالمرض.

4- المرض غير معدي لكنه مميت بنسبة 54%.

5- العفنيات موجودة بشكل طبيعي في التربة والمواد العضوية المتحللة، ولكن بمجرد دخولها جسم الإنسان يمكن أن تصيب الجيوب الهوائية خلف الجبهة والأنف وعظام الوجنتين وبين العينين والأسنان.

6- أكثر المعرضين للإصابة بـ«الفطر الأسود» هم مرضى فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، المصابين بالسكري وضعف جهاز المناعة.

7- مريض العفن الأسود ليس معديا.

8- ولاية تيلانجانا الهندية قالت إن سلطات المنطقة قررت اعتبار وباء فطر الغشاء المخاطي، “من الأمراض المعدية التي يجب الإبلاغ عنها، وذلك وفقا لقانون الأمراض الوبائية عام 1897.

9- يمكن أن يتطور مرض الفطر الأسود لدى الذين على اتصال بجراثيم فطرية في البيئة أو بعد دخول الفطر إلى الجلد من خلال جرح أو خدش أو حرق.