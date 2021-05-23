الهند في اتجاه تفشى الفطر الأسود.. تسجيل 8800 حالة إصابة بالمرض

تشهد الهند تطورات على خلفية تفشى فيروس كورونا في البلاد وقال وزير الصناعة الكيماوية بالهند ساداناندا جوفدا، إن السلطات الطبية سجلت حتى الآن أكثر من 8800 حالة إصابة بمرض فطري يعرف باسم الفطر الأسود.

وأوضح «بعد تحليل مفصل في ولايات مختلفة من البلاد، للعدد المتزايد من حالات الإصابة بالتهاب الغشاء المخاطي، تم تخصيص إجمالي 23680 قارورة من مادة Amphotericin-B المضادة للفطريات وتوزيعها على جميع الولايات اليوم، ويعود السبب في توزيع هذه المادة، إلى تزايد العدد العام للمصابين بهذا المرض الفطري ووصوله إلى 8848 مريضا على مستوى البلاد»، وفقا لقناة «روسيا اليوم».

وأشار إلى أن ولاية غوجارات، هي المنطقة الأكثر معاناة من هذا المرض - حيث تم اكتشاف 2281 حالة إصابة بالمرض هناك.

كما تم الكشف عن وجود مرضى بالفطر المخاطي في ولايات ماهاراشترا وأندرا براديش وتيلانجانا.

وتؤثر هذه العدوى الفطرية النادرة، على الجيوب أو الرئتين بعد استنشاق بكتيريا الفطريات، وغالبا ما توجد في الغرف والأسطح الرطبة والتربة، والنباتات والخضروات والفواكه المتعفنة.

وفى السياق أعلنت السلطات الهندية أمس ، تسجيل 200 إصابة فى العاصمة نيودلهى بالفطر الأسود

في وقت سابق، قال سفير الهند لدى روسيا داتلا بالا فينكاتيش فارما، إن الأطباء الهنود يتشاورون مع زملائهم من روسيا حول الطرق الممكنة لعلاج داء الغشاء المخاطي.

وسجلت الهند أكثر من 26 مليون حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا منذ بدء الوباء، حدث نصفها تقريبًا في الشهرين الماضيين.

وأعلنت وزارة الصحة الهندية، الأحد، تسجيل 3741 حالة وفاة جديدة، ما يرفع عدد الوفيات المؤكدة في الهند إلى 299 ألفا و266 شخصا.

كما أعلنت تسجيل 240 ألفا و842 حالة إصابة جديدة، حيث بقيت حالات الإصابة اليومية أقل من 300 ألف لمدة أسبوع.

وأوضحت وكالة «أسوشيتد برس»، أن الأرقام المعلنة للإصابات والوفيات في الهند أقل من الواقع، مع احتمال إغفال العديد من الحالات بسبب الاختبارات المحدودة.