«التعليم»: تطعيم المشاركين في امتحانات الثانوية العامة بلقاح كورونا

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إجراء تنسيق كامل مع وزارة الصحة خلال الساعات القليلة الماضية، للعمل على تطعيم جميع المشاركين في امتحانات الثانوية العامة من مشرفين ومراقبين ورؤساء لجان وإداريين، ضد فيروس كورونا، موضحة أن الوزارة تسعى جاهدة إلى تطعيم جموع المعلمين، للعمل على الحفاظ على سير العملية التعليمية خلال السنوات المقبلة، مؤكدة أن جميع اللجان الامتحانية الخاصة بالثانوية العامة سيتم تعقيمها وتطهيرها، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه سيتم تسكين 14 طالبا بكل لجنة امتحانية خلال عقد امتحانات الثانوية العامة، لتحقيق التباعد الإجتماعي والجسدي، وللحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدة أن امتحانات الثانوية العامة ستعقد إلكترونيا بلجان مراقبة بالمدارس وليس المنازل، موضحة أن جميع أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة سيتم تصحيحها إلكترونيا، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وحصول كل طالب على درجاته التى يستحقها.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنه سيتم قياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول الامتحانات، للاطمئنان عليهم، مؤكدة أنه سيتم تركيب بوابات إلكترونية معقمة أمام اللجان الامتحانية، لتعقيم الطلاب والقائمين على الامتحانات، قبل دخول اللجان لأداء الامتحانات، مضيفة أن تجهيزات وتأمين امتحانات الثانوية العامة في ظل جائحة كورونا سيكلف مليار جنيه.

وأوضح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة ستعقد إلكترونيا في المدارس، مشيرا إلى أنه يتم حاليا الاستعداد على أكمل وجه لتسيير امتحانات الثانوية العامة في ظل جائحة فيروس كورونا، مشددا على جميع الطلاب بضرورة ارتداء الكمامات الطبية قبل دخول اللجان الامتحانية، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من أي مكروه.

وأضاف شوقي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن امتحانات الثانوية العامة ستكون مؤمَّنة تماما، بجميع اللجان على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن الوزارة نجحت فى تغيير شكل الورقة الامتحانية لاعتمادها على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، مؤكدا أن جميع لجان امتحانات الثانوية العامة سيتم تعقيمها وتطهيرها ضد كورونا.