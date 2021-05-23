ربيع: لا نريد التربح من «إيفر جرين» ولكن نسعى لتعويض خسائرنا

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن السفينة «إيفر جرين» مازال متحفظا عليها، خاصة بعد صدور الحكم القضائي اليوم، الذي صدر بإمكانية التحفظ عليها، مبينا أن القناة قدمت طلب التحفظ، في حين رد أصحاب الشركة من أجل منع التحفظ على البضائع الموجودة عليها، ولكن المحكمة وقفت في صف مصر.

وأضاف «ربيع»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الأحد، ويقدمه الإعلامي مصطفى شردي، أن البضائع الموجودة على السفينة لا يعرف أحد حالتها، مبينا أن مصر طلبت مبدئيا 916 مليون دولار ولكن أصحبت 550 مليون دولار بعد التعرف على تفاصيل البضائع، التي بلغت نحو 750 مليون دولار.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، أنه لا يمكن طلب مبلغ أكبر من ثمن البضاعة الموجودة على السفينة، لافتا إلى أن مصر لا تريد التربح من الأزمة، ولكن تريد تعويض خسائرها خلال 6 أيام عن طريق استخدام 15 قاطرة وكراكتين و7 وحدات إنقاذ ووجود غطاسين مع إصلاح بعض الأجهزة، مشيرا إلى أن بعض القاطرات خرجت خارج الخدمة وتواجدت أكثر من 400 سفينة عالقة.

وأشار رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن المرشد الموجود على السفينة رأيه استشاري وهم لم يريدوا تغيير المرشد، رغم أن هذا حق لهم، وكذلك لم يطلبوا من قبطان المركب منع دخول السفينة بسبب الرياح، لذا فإن المركب تتحمل الأمر بالكامل، مبينا أن البضائع فيها بضائع خطيرة، وهذا جعل القناة تزيد من قيمة التأمين، مبينا أن هذه الأمور الخطرة قد تكون كلور أو سوائل تدخل في تركيب بعض المواد.

وأورد أن المحكمة ستحكم الفترة المقبلة تحت إدارة قضاء آخر غير القضاء الاقتصادي، الذي لا يدخل في اختصاصه البت في هذا الأمر.