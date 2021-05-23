مطور عقاري: الاستقرار السياسي والاقتصادي الآن سر نجاح القطاع العقاري

قال المهندس أحمد فخري، المطور العقاري، إن الاستقرار السياسي والإقتصادي، الذي تتمتع به مصر حاليا، هو سر نجاح القطاع العقاري بالساحل الشمالي، وهو ما جعل القطاع العقاري يطرح وحدات سكنية بأقساط تصل لـ15 عاما، تماشيا مع سياسة الدولة، ودعم مبادرة الرئيس للتمويل العقاري، التي تتعلق بمد فترات التقسيط، وهو ما ساعد على سرعة عملية الاستثمار داخل القطاع العقاري، وجعلت منه الحصان الرابح في الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن مشروع «سي فيو» هو إحدى مشروعات المؤتمر الإقتصادي 2015، الذي عقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، قائد مسيرة الإصلاح الإقتصادي بشهادة العالم أجمع، ونجح في جذب عملاء جدد للساحل الشمالي الغربي.

فخري: مشروعات المؤتمر الاقتصادي شهدت اهتماما كبيرا من القيادة السياسية

وأوضح خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن مشروعات المؤتمر الإقتصادي شهدت اهتماما كبيرا من القيادة السياسية، وهو ما جعلنا كمطورين عقاريين نسير على نهج الحكومة في توفير وحدات سكنية للعملاء بأقساط ميسرة طويلة الأجل، وذلك تماشيا مع الوضع الحالي لأزمة جائحة كورونا المستجد «كوفيد 19» بموجاته المتعددة وتبعاته المختلفة.

وقال المهندس وائل عبد الغني، مطور عقاري، رغم حداثتنا في السوق العقاري المصري، إلا أننا استطاعنا أن نحتل مكانة كبيرة في القطاع في وقت قياسي، فضلا عن القدرة المالية الكبيرة لدينا، وهو ما جعلنا نضخ ما يقرب من مليار و600 مليون جنيه في أعمال التنفيذ دون اللجوء للبنوك أو الحصول على تمويلات بنكية.

وأضاف نمتلك محفظة أراضى بالساحل الشمالي، تصل لـ800 فدان، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن مشروعات أخرى في الساحل الشمالي الغربي خلال 2022، عقب الانتهاء من تسليم وحدات مشروع «سي فيو» بالكامل.

وتابع المشروع يضم عدد 2 فندق سياحي 5 نجوم وهذا بخلاف، منطقة ألعاب رياضية على مساحة 30 ألف متر مربع تضم «ملاعب تنس، جيم، جاكوزي، سونا، تراك» كما يضم المشروع منطقة « مطاعم» تطل على البحر مباشرة على مساحة 30 ألف متر مربع لأكبر العلامات في العالم بجانب، أكبر الماركات العالمية علي مساحة 20 ألف م2، لخدمة رواد الساحل، وقاطني المشروع.

مسؤولو «الإسكان» يتابعون سير العمل بمشروعات العلمين الجديدة

كان المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، والمهندس علاء عبد العزيز، مساعد نائب رئيس الهيئة، تفقدا سير الأعمال بمشروعات مدينة العلمين الجديدة، يرافقهما المهندس وائل سمير رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الهيئة والجهاز والمشروعات.

وكان مسؤولو الإسكان استهلوا جولتهم، بتفقد المدينة التراثية، وبدأوا بالمسجد، ومنطقة مجمع السينمات، والمسرح الروماني والمتحف، والممشى الشاطئي، ومنطقة مجلس الوزراء، مروراً بمنطقة الأبراج الشاطئية ‏والبواغيز، وتابعوا أعمال تنسيق الموقع بعدد من المناطق بالمدينة.

وكان المهندس وائل سمير، أشار إلى أنه جاري تنفيذ 8 أبراج بالمرحلة الثانية، من أبراج المنطقة الشاطئية، وجارِ تنفيذ أعمال التشطيبات لـ15 برجا بالمرحلة الأولى بالمدينة، بجانب الإعداد حاليا لتنفيذ 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات.