«جوجل» تشدد الحماية حول أنشطة بحث الأشخاص على الإنترنت

يعلم الجميع إن شركة «جوجل» تعمل على تتبع التفاعلات الخاصة مع أجهزة وتطبيقات جوجل، لمعرفة تفضيلات المستخدم وتقديم العديد من المقترحات التي يمكن أن تنال إعجابه.

حيث يمكن للمستخدم التحقق من الأشياء الجيدة والمميزات التي تقدمها «جوجل» له بالانتقال إلى صفحة نشاطي (من هنــا).

وتقوم صفحة «نشاطي» بتتبع التطبيقات التي قمت بزيارتها خلال اليوم، كما أنها تعرف المواقع التي بحثت عنها في خرائط جوجل.

لكن هذه البيانات بالتأكيد لا ترغب في توزيعها على أي شخص أو أن يقوم أي شخص بمشاهدتها أو معرفتها.

ولذلك أعلنت شركة «جوجل» أنها ستضيف طبقة إضافية من الأمان إلى «نشاطي» في شكل حماية بكلمة مرور.

ولتفعيل زيادة الأمان، وفق جوجل، توجه إلى «إدارة التحقق من حسابي» بالنقر فوق هذا الرابط والنقر على الرابط الأزرق، وسترى خيارين، أحدهما لطلب تحقق إضافي لرؤية إدخالات حسابي والآخر لا يتطلب التحقق الإضافي.

وقالت جوجل إنه «إذا قمت بتشغيل تحقق إضافي، فستتأكد جوجل من هويتك قبل أن تتمكن من رؤية أو حذف سجلك الكامل في (نشاطي)».

ويمكن أن يساعد ذلك في الحفاظ على سجلك أكثر أمانًا على الأجهزة المشتركة، وينطبق هذا الإعداد فقط على «نشاطي» قد يستمر ظهور السجل في منتجات جوجل الأخرى.

ويكون التحقق الإضافي مفيدًا إذا كنت أنت وشخص آخر تستخدم نفس الكمبيوتر، أو إذا تركت هاتفك أو جهازك اللوحي بدون قفل.

ومع ذلك، لا يزال يتطلب استخدام تسجيل الدخول إلى حساب جوجل الخاص بك ولا يحمي بياناتك باستخدام كلمة مرور إضافية.

وإذا كنت تريد منع جوجل من الاحتفاظ بسجل حسابك، فانتقل إلى عناصر التحكم في النشاط واحذف السجل التفصيلي المخزن.

ويمكنك أيضًا تغيير بعض الإعدادات لمنع جوجل من جمع سجلك.

وأضافت «جوجل» أن نشاط الويب والتطبيقات يتضمن الأشياء التي تقوم بها على خدمات «جوجل»، مثل الخرائط والبحث وPlay، ويمكن أن يتضمن أيضًا الأشياء التي تفعلها على المواقع والتطبيقات والأجهزة التي تستخدم خدمات جوجل أو صوتك وصوتك التسجيلات.

ويتم استخدام النشاط الذي تحتفظ به لمنحك تجارب أكثر تخصيصًا، مثل عمليات البحث الأسرع والتطبيقات الأكثر فائدة وتوصيات المحتوى.

وحول ما إذا كانت عمليات البحث الأسرع والتوصيات الأكثر فائدة تستحق السماح لجوجل بالوصول إلى سجل نشاطك، فهذا أمر متروك لك تمامًا، وفق الشركة العالمية.