محافظ الفيوم: تعطيل الأعمال التنفيذية بمشروعات «حياة كريمة» غير مقبول
تطوير قرى «إطسا ويوسف الصديق» ضمن «حياة كريمة»
كتب:
أسماء أبو السعود
06:42 م | الأحد 23 مايو 2021
محافظ الفيوم..تعطيل أعمال حياة كريمة بسبب الإجراءات غير مقبول لأي سبب
أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أنّ تعطيل الأعمال التنفيذية بمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بسبب إجراءات ورقية، أمر غير مقبول لأي سبب، مشددًا على ضرورة «التشبيك» والتنسيق بين القطاعات والترابط الكامل بين جميع الجهات التنفيذية، حتى يتسنى إنجاز الأعمال في أسرع وقت وفقًا للجداول الزمنية المقررة.
اجتماع لمتابعة تنفيذ مشروعات مبادرة «حياة كريمة»
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الفيوم، لمتابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء هشام عوف رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، ورئيسي مركزي إطسا ويوسف الصديق، ووكلاء الوزارة ورؤساء المصالح والمديريات المعنية، وممثلي المكاتب الاستشارية والشركات، ومسؤولي القطاعات المشاركة بالمبادرة.
وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إنّ المحافظ ناقش خلال الاجتماع، نسب التنفيذ بالمشروعات التي بدأ تنفيذها من خلال المبادرة بمختلف القطاعات، وآليات التغلب على المعوقات التي تواجه تنفيذ الأعمال إن وجدت.
الأنصاري يوجه بالتنسيق المتكامل بين مسؤولي القطاعات لتنفيذ مشروعات «حياة كريمة»
وأشار «التوني» إلى أنّ المحافظ أكد ضرورة التنسيق المتكامل بين مسؤولي كل القطاعات والمديريات الخدمية من جهة، ومسؤولي جهاز تعمير القاهرة الكبرى من جهة أخرى، لإنجاز الأعمال في أسرع وقت بالكفاءة المطلوبة، وإلزام كل الجهات التي تمول مشروعاتها مركزيًا، بالتنسيق مع المكاتب الاستشارية، لضمان حرية وسرعة المعلومات والدقة في التنفيذ، مشيرًا إلى أهمية العمل في فريق واحد متكامل بعيدًا عن الجزر المنعزلة، لضمان تحقيق أهداف المبادرة في علاج مشكلات مزمنة عانت منها القرى لسنوات طويلة.
«حياة كريمة» ستنهض بمستوى الخدمات والبنية التحتية بالقرى المستهدفة
ولفت محافظ الفيوم، إلى أنّ أعمال تطوير قرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تهدف إلى النهوض بمستوى كل الخدمات والبنية التحتية، بجميع القرى المستهدفة بالمركزين اللذين يمثلان نحو ثلث المحافظة من حيث المساحة وعدد السكان، مؤكدًا أنّ كل جهود الدولة مُسخّرة لخدمة المبادرة التي يستفيد منها أكثر من مليون شخص من أبناء المحافظة.
مراجعة المناطق المقترحة لإنشاء المشروعات الصحية ضمن «حياة كريمة»
وجه محافظ الفيوم، الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة، بالتنسيق بين ممثلي وزارة الصحة والمكاتب الاستشارية، لإعادة مراجعة المناطق المقترحة لتنفيذ المشروعات الصحية للمبادرة بالمركزين.
الأنصاري يأمر بسرعة الانتهاء من الرسومات الهندسية ضمن «حياة كريمة»
وجه المحافظ، المكاتب الاستشارية، بسرعة الانتهاء من جميع الرسومات الهندسية لجميع المشروعات المزمع تنفيذها، منعًا لتعطيل العمل، والبدء في التنفيذ خلال مرحلة إنهاء التراخيص، ووضع لوحة إرشادية بمواقع المشروعات توضح مكونات المشروع ومدة تنفيذه، مشددًا على الالتزام التام بالمعايير والمواصفات الفنية المطلوبة، مؤكداً أنّ الجميع شركاء في تنفيذ المبادرة التي تهدف إلى توفير حياة متكاملة لأهالينا في أماكنهم.
قريتان بكل مركز كنموذج استرشادي لأعمال التطوير ضمن «حياة كريمة»
ولفت «الأنصاري» إلى أنه سيتم اختيار قريتين بكل مركز من مركزي إطسا ويوسف الصديق كنموذج استرشادي لأعمال التطوير بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مع تكثيف وسرعة تنفيذ الأعمال بهما حتى يكونا باكورة لأعمال المبادرة بالمركزين.