محافظ الفيوم: تعطيل الأعمال التنفيذية بمشروعات «حياة كريمة» غير مقبول

أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أنّ تعطيل الأعمال التنفيذية بمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بسبب إجراءات ورقية، أمر غير مقبول لأي سبب، مشددًا على ضرورة «التشبيك» والتنسيق بين القطاعات والترابط الكامل بين جميع الجهات التنفيذية، حتى يتسنى إنجاز الأعمال في أسرع وقت وفقًا للجداول الزمنية المقررة.

اجتماع لمتابعة تنفيذ مشروعات مبادرة «حياة كريمة»

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الفيوم، لمتابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء هشام عوف رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، ورئيسي مركزي إطسا ويوسف الصديق، ووكلاء الوزارة ورؤساء المصالح والمديريات المعنية، وممثلي المكاتب الاستشارية والشركات، ومسؤولي القطاعات المشاركة بالمبادرة.

وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إنّ المحافظ ناقش خلال الاجتماع، نسب التنفيذ بالمشروعات التي بدأ تنفيذها من خلال المبادرة بمختلف القطاعات، وآليات التغلب على المعوقات التي تواجه تنفيذ الأعمال إن وجدت.

الأنصاري يوجه بالتنسيق المتكامل بين مسؤولي القطاعات لتنفيذ مشروعات «حياة كريمة»

وأشار «التوني» إلى أنّ المحافظ أكد ضرورة التنسيق المتكامل بين مسؤولي كل القطاعات والمديريات الخدمية من جهة، ومسؤولي جهاز تعمير القاهرة الكبرى من جهة أخرى، لإنجاز الأعمال في أسرع وقت بالكفاءة المطلوبة، وإلزام كل الجهات التي تمول مشروعاتها مركزيًا، بالتنسيق مع المكاتب الاستشارية، لضمان حرية وسرعة المعلومات والدقة في التنفيذ، مشيرًا إلى أهمية العمل في فريق واحد متكامل بعيدًا عن الجزر المنعزلة، لضمان تحقيق أهداف المبادرة في علاج مشكلات مزمنة عانت منها القرى لسنوات طويلة.

«حياة كريمة» ستنهض بمستوى الخدمات والبنية التحتية بالقرى المستهدفة

ولفت محافظ الفيوم، إلى أنّ أعمال تطوير قرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تهدف إلى النهوض بمستوى كل الخدمات والبنية التحتية، بجميع القرى المستهدفة بالمركزين اللذين يمثلان نحو ثلث المحافظة من حيث المساحة وعدد السكان، مؤكدًا أنّ كل جهود الدولة مُسخّرة لخدمة المبادرة التي يستفيد منها أكثر من مليون شخص من أبناء المحافظة.

مراجعة المناطق المقترحة لإنشاء المشروعات الصحية ضمن «حياة كريمة»

وجه محافظ الفيوم، الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة، بالتنسيق بين ممثلي وزارة الصحة والمكاتب الاستشارية، لإعادة مراجعة المناطق المقترحة لتنفيذ المشروعات الصحية للمبادرة بالمركزين.

الأنصاري يأمر بسرعة الانتهاء من الرسومات الهندسية ضمن «حياة كريمة»

وجه المحافظ، المكاتب الاستشارية، بسرعة الانتهاء من جميع الرسومات الهندسية لجميع المشروعات المزمع تنفيذها، منعًا لتعطيل العمل، والبدء في التنفيذ خلال مرحلة إنهاء التراخيص، ووضع لوحة إرشادية بمواقع المشروعات توضح مكونات المشروع ومدة تنفيذه، مشددًا على الالتزام التام بالمعايير والمواصفات الفنية المطلوبة، مؤكداً أنّ الجميع شركاء في تنفيذ المبادرة التي تهدف إلى توفير حياة متكاملة لأهالينا في أماكنهم.

قريتان بكل مركز كنموذج استرشادي لأعمال التطوير ضمن «حياة كريمة»

ولفت «الأنصاري» إلى أنه سيتم اختيار قريتين بكل مركز من مركزي إطسا ويوسف الصديق كنموذج استرشادي لأعمال التطوير بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مع تكثيف وسرعة تنفيذ الأعمال بهما حتى يكونا باكورة لأعمال المبادرة بالمركزين.