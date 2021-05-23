الفطر الأسود وحالة دلال وجرعة ثالثة.. أبرز 5 تصريحات لمستشار الرئيس

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن حالة الفنانة دلال عبدالعزيز لم تعد إلى طبيعتها حتى الآن، وما زالت حالة حرجة داعيا لها بالشفاء والرحمة لزوجها الفنان الراحل سمير غانم بالرحمة والمغفرة.

أنواع التطعيمات وفوائدها

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة» والمذاع على فضائية «on»، اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن التطعيمات نوعان الأولى يمنع الإصابة بالمرض مثل التطعيمات ضد الحصبة ولكن هناك نوعا آخر مثل التطعيمات المضادة لنزلات البرد وكذلك كورونا وهي لا تمنع الإصابة بالفيروس مجددا أو أن يكون الشخص ناقلا للعدوى ولكن التطعيم يقلل حدة أعراض الإصابة بالمرض للدرجة التي يلجأ إلى دخول العناية المركزة.

مراجعة مصر للقاحات قبل اعتمادها

وأكد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أنه لا يتم تسجيل أي لقاح إلا بعد مراجعته والتأكد من وجوده في دولة المنشأ وموافقة هيئة الدواء المصرية حتى يستخدم في مصر، مبينا أنه أكثر من مليون شخص حصلوا على اللقاح دون وجود آثار جانبية يخاف منها المواطنون.

مصر تدرس توفير جرعة ثالثة من اللقاحات

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أن الجرعة الثالثة من سينوفارم أمر جيد في ظل إعلان الولايات المتحدة الأمريكية إمكانية توفير جرعة ثالثة مقوية وهذا أمر جيد لأن الناس في الغالب ستحتاج إلى جرعة ثالثة في ظل وجود الفيروس، مؤكدا أن الدولة تدرس توفير جرعة ثالثة للمواطنين لأن المواطن قد يحتاج إلى هذه الجرعة.

الفطر الأسود.. هل هو وباء؟

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية: «مفيش داعي للقلق بسبب الفطر الأسود ده معروف عندنا وهو سلاسة موجودة وفي ناس بيجيلهم طبقة بيضا في بقهم بعض المضادات الحيوية وهو أمر ليس جديد وليس وباء، مفيش أبدا أي داعي للقلق أو الخضة والأدوية بتاعتها معروفة ومتاحة».