عاجل.. وفاة طفل إثر سقوط جوال به مخلفات بناء على رأسه

لقى طفل مصرعه في الحوامدية، مساء اليوم، إثر سقوط جوال به مخلفات بناء على رأسه.

وتلقى قسم شرطة الحوامدية، بلاغًا يفيد بوفاة طفل يبلغ من العمر أربع سنوات، أمام منزله، أثر سقوط جوال به مخلفات بناء على رأسه.

وبالانتقال والفحص، تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة للمباحث، وبقيادة المقدم أحمد عصام، رئيس مباحث الحوامدية، تبين وفاة الطفل إثر إصابات بالرأس، وأثناء قيام إستورجي بتنظيف سطح العقار، محل سكنه، ألقى بجوال ردش بناء ليسقط على رأس الطفل، ويلقى مصرعه.

وأمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان مركز شرطة الحوامدية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة دون قصد.