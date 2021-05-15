شك في سلوكها.. اعترافات قاتل زوجته في «الخانكة»

بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية في محافظة القليوبية، يفيد بمقتل سيدة على يد زوجها في منطقة الخانكة، الأمر الذي استدعى انتقال قوة من قسم شرطة الخانكة على الفور إلى موقع الحادث، ليجدوا جثة سيدة تدعى «ل.ز» وتبلغ من العمر 39 سنة، داخل منزلها غارقة في دمائها، وبالمعاينة الأولية اتضح تعرضها لعدة طعنات في أماكن متفرقة في جسدها، وأن الجاني هو زوجها، ويدعى «أ.أ» ويبلغ من العمر 40 عامًا، قتلها بعد مشاجرة نشبت بينهما لشك الأخير في سلوك زوجته.

الأمن يستمع لأقوال الزوج

قام فريق البحث الجنائي الذي وصل إلى موقع الحادث، بعد اقتياد زوج الضحية إلى ديوان قسم شرطة الخانكة، بالاستماع إلى أقوال الزوج المتهم، وهناك اعترف الزوج بجريمته، وقال إن شكه في سلوك زوجته هو ما دفعه إلى ارتكاب الجريمة انتقامًا منها، بعدما علم أنها على علاقة غير شرعية بابن خالتها، وقد نشبت بينهما مشاجرة بسبب ذلك الأمر، قام على إثرها الزوج بإحضار سلاح أبيض «سكين» ووجه إلى زوجته عدة طعنات في أماكن متفرقة من جسدها لتسقط أرضًا على الفور وقد لفظت أنفاسها الأخيرة.

تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهم إلى النيابة العامة

بعد الاستماع إلى أقوال الزوج المتهم، وبعد انتهاء فريق البحث الجنائي من تحرياته حول الواقعة، تم تحرير محضر أثبت فيه ما توصلت إليه التحريات وأقوال الزوج، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة، لتباشر النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

من جانبها أمرت النيابة العامة، بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، كما أمرت باستعجال تقرير الصفة التشريحية من الطب الشرعي للجثة لبيان السبب الحقيقي للوفاة، في الوقت الذي أمرت فيه باستكمال تحريات المباحث حوال الواقعة لكشف أي ملابسات جديدة، مع استمرار التحقيق في الواقعة.