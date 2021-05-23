أديب: «اللي بيسأل فلوس البلد بتتصرف فين.. على أهلك بالأرياف»

رد الإعلامي عمرو أديب، على بعض الأشخاص ممن يتساءلون، أين يتم صرف أموال مصر، التي قاربت على التريليون جنيه، مجيبا «بتتصرف على أهلك في الريف، أهلك فعلا لأنهم أهلنا، وبتتصرف على الضمان الاجتماعي، الناس دي إهمالهم خطر اجتماعي كبير، وأسوأ شئ أنه ميكنش فيه أمل».

وأضاف «أديب»، خلال تقديمه لبرنامجه «الحكاية»، والمذاع على فضائية «MBC مصر»، أن الدولة قامت بمد يدها بقوة لسحب هؤلاء المواطنين من خط الفقر، حيث أن أي دولة حول العالم تسعى إلى عدم وجود فقراء على أراضيها، كما تسعى القيادة السياسية لذلك، «الإرادة السياسية موجودة ولم تكن مجرد أفكار أو مبادرات لقرى متناثرة بالشرقية أو قنا أو سوهاج، وهو أمر جاد جدا».

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الرجل الذي سيحسب له التاريخ بأنه هو من نجح في إنجاز الكثير من المشروعات الخاصة بالريف، وغيرها من المشروعات الكبرى، «كان لا أحد يلتفت لهذا الأمر، وكان الالتفات للبندر، ودي أول إدارة تقول لو سمحت كفيانا بندر، فين القرية المصرية والمدرسة اللي جنب البيت والمساحات الخضراء».

وأكد أن مثل تلك الأموال استثمرتها الدولة في إنشاء نهضة للمواطن المصري بدون انتظار مقابل لذلك، «مش مستنين يكون فيه عائد، أحنا مستنين العائد أن البني أدم يبدأ ويكون عنده حياة كريمة، وهو أمر يجب أن ننظر إليه دائما ونشوفه بشكل قارئ ويكون فيه متابعه من مجلس النواب ومشاركة من الأجهزة الأهلية ونشوفله موارد سريعة».