عمرو أديب عن دور مصر في وقف إطلاق النار بغزة: فخور ببلدي

علق الإعلامي عمرو أديب، على الهدنة بين الفلسطينيين والإسرائيليين برعاية مصرية، قائلا: «فيه ناس كتير من امبارح بالليل والنهارده اليوم كله بتحذر وتقول مش عاوزين دوشة بقى عن الدور المصري، وأبص حوالين العالم ألاقي العالم كله بيقول مصر مصر بدون مبالغة، في كل حتة، في أمريكا وبريطانيا يتحدثون عن الدور المصري، وأنا آسف جدا وهضطر إني أشيد باللي عملته بلدي وفخور جدا إن بلدي بالقوة والقدرة والحكمة والصبر والخبرة دي».

وأضاف «أديب»، خلال برنامجه «الحكاية»، المذاع على شاشة قناة «mbc مصر»، «مصر مش نازلة بالبراشوت، ولما نيجي نبص للدور المصري في السنين اللي فاتت، هنلاقي الفصائل الفلسطينية عندنا في القاهرة رايح جاي، والجميل اللي عملته مصر في التعامل مع القضية إنها لا تتعامل مع فصيل، ولكن تتعامل مع الفلسطينيين، عاوزة توقف الدمار والعنف، واتخذت إجراءات متتالية من أول يوم كلها صح».

وأوضح أن هناك أنباء لا يستطيع تأكيدها أو لا باستضافة مصر العديد من عائلات حركة حماس، الذين كانوا مهددين باستهدافهم في قطاع غزة، كما أرسلت مصر وفدين أمنيين في غزة وتل أبيب لتثبيت الهدنة وإطلاق النار، «القاصي والداني رافع النهاردة العلم المصري وإسماعيل هنية بيشكرنا زي الإيرانيين.. متخيلين؟».

وتابع: «عندما تحدث بالأمس الرئيس بايدن، وأنا رأيي إن هذا الأمر قد كسر جليد كبير في العلاقة بين الرئيس بايدن والرئيس السيسي، والناس دي مش مضطرة تجاملك، لا أنت مثلا بتبعت له معونة، هو شايف وعارف، فمحدش يقولنا لو سمحتم يا جماعة مش عاوزين دوشة، لأ فيه دوشة بقى وصداع، مصر ليست فقط طرفا للتفاوض ولكنها طرف ضامن وطرف سيستكمل المفاوضات وتحية للإدارةالمصرية ومدير المخابرات اللواء عباس كامل وكل الأجهزة على الموقف التاريخي في غزة».

وواصل: «ما تقوم به مصر يستحق كل التحية، ومن أول يوم فصلت فكرة الفصائل ولكن تتعامل مع فلسطين اللي بنتعامل معاها في الكتب وأرضنا المحتلة اللي احنا بنعشقها ونحبها، وفيه رئيس فاهم ثوابت مصر والقضية دي تعني إيه بالنسبة لنا، مصر كانت ممكن تقولهم ربنا معاكم، بس هي إيديها في الآتون والنار، وكل الأجهزة تعمل بشكل أوركسترالي بتنظيم واضح جدا من الاتجاه المصري لأن فيه إرادة سياسية إننا نقف جنب أخواتنا في غزة، وهو موقف محترم وتاريخي».