وزير الري: المواطن لن يشعر بمشكلة «ظاهرة» حال حدوث الملء الثاني للسد

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن المواطن المصري لن يشعر بمشكلة ظاهرة بسبب الملء الثاني للسد الإثيوبي، «المشكلة مش هتبقى ظاهرة أوي، يعني مش هيفتح الحنفية مش هيلاقي مياه»، لكنه أكد في الوقت ذاته أنه سيجري العمل على ترشيد استخدام المياه، «من أول ما بدأوا يبنوا السد إحنا جالنا زيادة مواليد 25 مليون نسمة في 10 سنوات، ولو حصل زيادة بنفس المعدل هنكون خلال الـ 30 سنة القادمة عندنا زيادة 75 مليون نسمة، ودول هنحتاج ليهم 7.5 مليار متر مكعب مياه شرب فقط».

وأضاف «عبد العاطي»، خلال حواره في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «أون»، أنه عندما زدنا 25 مليون نسمة، كنا في احتياج لـ 2.5 مليار متر مكعب لمياه الشرب فقط، «هل حد تأثر؟ لأ محدش اتأثر، وده هي الإدارة اللي إحنا شغالين عليها 24 ساعة، عشان نوفي الاحتياجات في الوقت المناسب بالكمية المناسبة بالجودة المناسبة»، موضحًا أنه لو تأخر وصول المياه للفلاح سيتعرض المحصول للحرق، وإذا وصلت ذات جودة أقل ستؤثر على المنتج وجودته، وإذا وصلت بكميات أقل ستؤثر على نضوج المحصول .

وأشار وزير الموارد المائية والري، إلى أن منسوب الفيضان العام الجاري «في علم ربنا»، لكن الوزارة تعمل على كل السيناريوهات، فهناك سيناريو أن يكون الفيضان عالي ويكون منسوب السد العالي مرتفعا وبالتالي لن يكون هناك أزمة، وإذا كان الفيضان متوسطا، وهناك منسوب مرتفع في السد العالي، فسيجري تعويض الجزء المنقطع من السد الإثيوبي بالمياه من السد العالي، أما إذا كان الفيضان منخفضًا، وهو ما يُسمى بالجفاف الطبيعي، مع الملء السد وهو الجفاف الصناعي سيكون هناك مشكلة، لأنه سيكون هناك جفاف مضاعف.