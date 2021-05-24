أخبار إيجابية.. كيف تساعد وحدة الزيارة الإلكترونية في دعم مصابي كورونا

يجلس وحيدا بغرفته في معزل عن باقي أفراد الأسرة، يقضي مصاب فيروس كورونا ساعات يومه بين الفراش والنظر في عقارب الساعة يترقب مرور الوقت حتى يعلن انتصاره على الفيروس المستجد، تراوده مشاعر القلق تارة، واليأس تارة آخرى، ويقع على أفراد أسرته مسؤولية كبيرة في تجاوزه لتلك الأزمة الصحية بسلام، ومن هنا جاءت فكرة وحدة الزيارة الإلكترونية بمستشفى ميت غمر العام.

جاءت فكرة وحدة الزيارة الإلكترونية والدعم النفسي في مستشفى ميت غمر العام بالدقهلية، إلى الدكتور محمد شرف ‎وكيل المستشفى للطب العلاجي كنوع من التخفيف على المر‎ضى المعزولين في أسرّتهم وعلى ذويهم المتلهفين لرؤيتهم، تعتمد على إتاحة التواصل معهم بالصوت والصورة عوضا عن اللقاء الحقيقي، بحسب وصفه.

أهمية الفكرة لمصابي كورونا في العزل

يجب أن تحرص أسرة المصاب بفيروس كورونا على عدم نقل الأخبار السلبية إليه، مع الحرص على نقل الأخبار الإيجابية له باستمرار كأخبار المتعافين من الفيروس أو أخبار إيجابية في محيط معارفهم، بحسب ما يقول الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية في بداية حديثه لـ«الوطن».

الأصدقاء المقربون والجيران أو دائرة أقاربه المقربين له من العائلة، عليهم الإكثار من الاهتمام بمصاب فيروس كورونا، وبحسب رواية الدكتور محمد هاني، فإن كلمات الدعم والحب والاهتمام واحتوائه في أوقات الضيق من العوامل المهمة لرفع الحالة المعنوية لمصاب كورونا، والتي تشكل عاملا هاما في رفع المناعة والتغلب على الفيروس بحسب تأكيد الأطباء.

إلى جانب ما سبق، يجب أن تراعي أسرة المعزول مشاعره ولا تشعره بأنه أصبح عبئا عليهم، وتساعده في تذكيره بمواعيد الدواء في وقتها والاستمرار في نقل الأخبار الإيجابية حتى يتعافى من الفيروس.

عبدالوهاب: الحالة النفسية تساعد على تحسين نسب التحاليل

الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة، أكدت أهمية فكرة الزيارة الإلكترونية وما تقدمه من الدعم النفسي لمصاب كورونا لما يلعبه من دور قوي في رفع المناعة وتحفيز الجهاز المناعي لمقاومة الفيروس.

وتابعت «عبدالوهاب» في حديثها لـ «الوطن»، بالتأكيد على أهمية تجنب نقل الأخبار السلبية للمصاب وتحفيزه بأخبار إيجابية،«الضغط النفسي بيأثر في نسب التحاليل والحالة النفسية الإيجابية بتفرق في نتائج التحاليل وتغيرها للأفضل»، بحسب تعبيرها.