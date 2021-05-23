«الصحة»: الفطر الأسود موجود منذ قدماء المصريين ولا يرتبط بـ«كورونا» وإصاباته قليلة داخل مصر

قال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إنه لا توجد دولة فى العالم ليس بها الفطر الأسود، فهو موجود منذ قديم الأزل، ومن أيام القدماء المصريين، كما أنه موجود فى بعض الحفريات، لكن البعض يربطه بفيروس كورونا، وهذا غير صحيح.

وأضاف «حسنى» أنه يوجد فى مصر حالة أو اثنتان مصابتان بالفطر الأسود، مؤكداً أنه مرتبط بالمناعة ومكافحة العدوى، وتابع: «ده مرتبط بنقص المناعة، ونتيجة الإفراط فى استخدام الكورتيزون والأدوية المثبتة للمناعة».

وأضاف أن سوء استخدام الكورتيزون والمضادات الحيوية أكبر خطر نواجهه، مشيراً إلى أنه إذا لم تتم إجادة استخدام المضادات الحيوية خلال الفترة القادمة سنواجه مشكلة أكبر من كورونا وهى التهابات البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.

ووجَّه تحذيراً للمواطنين الذين يستخدمون البروتوكول العلاجى لكورونا دون استشارة الطبيب، قائلاً: «إن كورونا مرض ليس له بروتوكول محدد، بل يُحدد على حسب الشدة والسن والأعراض المصاحبة وأعراض الخطورة المصاحبة لكل مريض، ولو 10 مرضى دخلوا المستشفى مش هيخرجوا بروشته واحدة».

وتابع «حسنى»: «كل مريض له روشتة حسب حالته وحسب هو كويس ولا لأ، وحسب سنه، ورصدنا حالة أو اتنين فقط لا غير من مصابى كورونا يعانون الفطر الأسود، والعلاج الجراحى لهذا الفطر ليس العلاج الأول، فهناك علاج دوائى لو تم التشخيص فى مراحل مبكرة، وحال تشخيصه متأخراً يتم استئصال الجزء المصاب».

وواصل: «قد تصل الأمور لاستئصال العين، ودى مرحلة متأخرة ماشفنهاش فى مصر، ولو وصل لمرحلة أبعد من ذلك بيوصل للمخ ويبقى هناك عملية قاتلة، ولم نرصد أى مرحلة متأخرة لمصاب بالفطر الأسود فى مصر إلا فى حالات قليلة جداً ونادرة».

«العليا للفيروسات»: الأمراض التنفسية الحادة تسبب وجود فطريات

من جانبه كشف الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالى، أن أى مرض فيروسى شديد مع استخدام المضادات الحيوية بكثرة والكرتيزون بجرعات عالية يتسبب فى التهاب الفطريات، ومنها الفطريات العادية غير الضارة، والفطريات الضارة كـ«العفن الأسود أو الفطر الأسود»، مشيراً إلى أنه معروف فى الالتهابات أن الفيروسيات الشديدة دوماً تصحبها الإصابة بالفطريات، وتم رصد عدد من الحالات المصابة بالفطر الأسود فى عدد من المرضى ولكنه ليس مرتبطاً بالسلالة الهندية وموجود فى أى التهاب رئوى.

وأوضح «حاتم» لـ«الوطن» أن هناك بعض المناطق توجد بها بعض فطريات مختلفة عن المناطق الأخرى، ويكون منتشراً فى مناطق أكثر من الأخرى، مثل الهند «الفطر الأسود»، لافتاً إلى أن الفطريات المنتشرة فى مصر هى فطريات «المونيليا» وهو فطر أبيض، وفطر «الأسترجلس»، وفطريات أخرى.

الأكاديمية الروسية: مرض موسمي

وقال الدكتور محمود الأفندى، أستاذ علم الأحياء الدقيقة بالأكاديمية الروسية، إن مرض الفطر الأسود موجود فى كل دول العالم لكنه منتشر الآن بصورة أكبر فى الهند، لأن الفطر الأسود لديهم موجود فى الغبار بالهواء وعلى الأرض، بسبب وجود المخلفات العضوية وارتفاع الرطوبة، وارتفاع الكثافة السكانية، ويحتاج الفطر الأسود لارتفاع الرطوبة بشكل دائم يصل لـ70% ويحتاج لدرجة حرارة مرتفعة، وهو مرض موسمى.

وأضاف، فى تصريحات أمس، أن الفطر الأسود يرفع نسبة الوفيات من 2% لـ80% بين مرضى كورونا إذا ما أصيب به المريض، مشيراً إلى أن مرض الفطر الأسود قد ينتقل لمصاب كورونا عن طريق أنابيب الأكسجين.

وتابع أن أعراض مرض الفطر الأسود تختلف عن أعراض فيروس كورونا، حيث يصيب الفطر الأسود العين والجهاز العصبى والقلب ويحتاج فى بعض الأحيان لعمليات جراحية، مشدداً على ضرورة الفصل بين فيروس كورونا وبين الفطر الأسود، لأنه فى حال اجتماع المرضين معاً ستكون نسبة الوفيات كبيرة.

وأبلغت الهند عن 9 آلاف حالة إصابة بمرض الفطر الأسود الذى يتفشى فى البلاد هذه الأيام تزامناً مع تفاقم أزمة فيروس كورونا، وأُعلن الفطر الأسود وباء فى مختلف الولايات، بينما بدأت المستشفيات تستعد للتعامل مع حالات الإصابة على نفس طريقة التعامل مع تفشى كورونا، فى وقت تزداد مخاطر وفاة الحالات إلى 94% حال عدم الإسراع بعلاجها.