مصرع طفل صدمه جرار زراعي بسوهاج

لقي طفل مصرعه اثر اصطدام جرار زراعي به أثناء لهوه أمام منزله بقرية «الجيدات»، دائرة مركز طهطا، شمال سوهاج، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي طهطا العام، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طهطا، بورود إشارة من مستشفى طهطا العام بوصول الطفل «إبراهيم.ر.م» 7 سنوات، يقيم بناحية الجريدات دائرة المركز، جثة هامدة، اثر حادث جرار زراعي.

انتقل الى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وبالفحص وسؤال والده المدعو «راضي.م.ا»، 40عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء لهو نجله المذكور أمام المنزل اصطدم به جرار زراعي قيادة المدعو «فرغلي.ا.ع»، 39 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية، ما أدى لوفاته، ونفي الشبهة الجنائية.

بسؤال قائد الجرار الزراعي، قرر مضمون ما تقدم وأضاف بأنه اثناء سيره فوجئ بالطفل المذكور أمامه ولم يتمكن من مفاداته، بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلي نتيجة الاصطدام بجسم صلب ولا توجد شبهة جنائية.

حُرر محضر بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة، طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.

يُذكر أن مستشفي طهطا استقبل أيضا اليوم، «إسماعيل. ا. ن»، 41 عامًا، عامل، ويقيم بدائرة مركز شرطة جهينة مصابًا حالة إعياء وقيئ، استنشاق مبيد حشري، وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي، وبسؤاله قرر بأنه أثناء قيامه برش أرضه الزراعية بذات الناحية بميد حشري استنشق جزء منه مما أدي لإصابته ونفي الشبهة الجنائية.

تم تقديم الإسعافات اللازمة للمصاب، والتصريح بخروجه من المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.