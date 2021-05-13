أول أيام العيد.. مصرع 5 وإصابة 21 في حوادث طرق بـ3 محافظات

شهدت 3 محافظات، حوادث عديدة بالتزامن مع أول أيام عيد الفطر المبارك، أسفرت عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 21 شخصا آخرين.

مصرع 5 أشخاص في القليوبية خلال أول أيام عيد الفطر

كان لمحافظة القليوبية نصيب الأسد، فيما اسفرته حوادث اليوم الأول من عيد الفطر 2021، حيث لقى 5 أشخاص مصرعهم، أولهم حين تمكنت أجهزة الإنقاذ النهري من انتشال جثة شاب 14 عاما، غرق في ترعة بقرية السيفاء أثناء الاستحمام هربا من الحر، ويدعى أحمد ضياء عبده جبر، مقيم بقرية السيفا التابعة للوحدة المحلية بأجهور الكبرى، في ترعة البرشومية أمام قرية السيفا أمام الوحدة الصحية بالسيفا في أثناء نزوله للاستحمام هربا من الحر.

فيما شهد مزلقان بلتان بطوخ حادثا مأساويا، حيث اصطدم أحد القطارات بموتوسيكل بصندوق يستقله شخصان، أسفر عن مصرعهما في الحال، وتم نقلهما إلى مستشفى طوخ المركزي، وتولت النيابة التحقيق

إصابة 18 شخص في 3 حوادث بالفيوم

شهدت محافظة الفيوم، 3 حوادث كبرى خلال أول أيام عيد الفطر المبارك الجاري، أسفرت عن إصابة 18 فردا، حيث بدء اليوم بحادث تصادم سيارة شرطة «بوكس» بشجرة، ما أسفر عن إصابة أمين شرطة و3 خفراء، تلاها انقلاب سيارة ملاكي وإصابة 4 شباب خلال ذهابهم للتنزه، وأخيرًا تصادم سيارة ملاكي مع سيارة نقل على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص خلال ذهابهم للتنزه، برفقة أسرهم وتناول الطعام خارج منازلهم، خصوصًا في ظل إغلاق الحدائق والمتنزهات العامة والشواطئ.

إصابة 3 أشخاص في حادث مروري بالإسكندرية

أصيب 3 أشخاص، اليوم الخميس، في حادث سير «توك توك» عكس الاتجاه بالمحمودية شرق الإسكندرية، ما أسفر عن اصطدام بسيارة ملاكي نتج عنه تلك الإصابات في أول أيام عيد الفطر الإسكندرية.

وقال شهود العيان، إن سائق الملاكي كان يسير في اتجاهه الطبيعي وفقًا للسرعة الطبيعية على طريق المحمودية، إلا أنه تفاجأ بوجود توك توك يسير عكس الاتجاه أمامه، فحاول تفاديه إلا أنه لم ينجح في ذلك، واصطدم بجزيرة الوسط، بينما انقلب التوك توك وسقط قائده.

وأوضح شهود العيان أن الإصابات شملت سائقي السيارة الملاكي والتوك توك، فيما أصيب شخص ثالث على إثر وجوده بموقع الحادث، إلا أن إصابة الثالث تعد خفيفة بالمقارنة لسائقي السيارة والتوك توك.