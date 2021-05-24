في 6 نقاط.. التنسيقية توضح كيفية الحصول على قرض تمويل المشروعات «إنفو»

أصدرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنفوجراف يوضح شروط وطرق الحصول على قرض جهاز تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تم تحديدها من خلال 6 نقاط وجاءت كالآتي.

أولاً: نوع وشكل المشروع

وعن نوع وشكل المشروع وفقًا لـ متطلبات الحصول على قرض جهاز تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

- الجهاز يمول جيع المجالات

- منشأة فردية أو شركة «أشخاص - أموال»

ثانيًا: شروط قرض جهاز تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أوضحت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الانفو الصادر عنها، شروط قرض جهاز تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي جاءت كالتالي.

- الأهلية القانونية «السن لا يقل عن 21 سنة».

- حسن السير والسلوك «فيش جنائي خالٍ من أي سابقة جنائية».

- إجادة القراءة والكتابة.

- التفرغ للمشروع وإدارته.

- إقامة المشروع في نفس محافظة سكن العميل أو محافظة مجاورة.

- تأدية الخدمة العسكرية للذكور أو «التأجيل - الإعفاء» لفترة تغطي القرض.

ثالثًا: قيمة رأس المال المدفوع

وضمن شروط قرض جهاز تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فيما يتعلق بقيمة رأس المال المدفوع: ألا يقل رأس المال المدفوع للمشروع بالسجل التجاري عن 21 ألف جنيه مصري وألا يزيد عن 1 مليون جنيه مصري.

رابعًا: عدد العاملين

واشترطت لوائح والمواد المنظمة للحصول على قرض جهاز تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ألا يزيد عدد العاملين المؤمن عليهم عن 50 عاملا.

خامسًا: شروط أخرى

هناك بعض الشروط الأخرى للاستفادة من قرض جهاز تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بأنه لا بد من توافر المستندات المطلوبة و تحدد وفقًا لطبيعة النشاط وحجم التمويل المطلوب وتختلف من حالة لأخرى.

سادسًا: مكان التقديم للحصول على القرض

وفيما يتعلق بالمكان الذي يمكن التقدم عن طريقه للحصول على قرض جهاز تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فإن تقديم الطلبات يكون في الفرع الإقليمي التابع لمحافظة صاحب الطلب.