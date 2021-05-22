نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في زيارة لمتحف الحضارة

قام وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بزيارة متحف الحضارة بالفسطاط، حرصا على دعم ما تبذله مصر من طفرات لدعم السياحة المصرية.

وذهب وفد من نواب التنسيقية وعائلاتهم إلى متحف الحضارة في جو أسري اجتماعي لرؤية مصر القديمة في ثوبها الجديد.

وكان في استقبال نواب التنسيقية وأسرهن الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، وأحمد سمير، مدير العلاقات العامة بالمتحف القومي للحضارة المصرية، حيث اصطحباهم في جولة بداخل المتحف لرؤية المومياوات الملكية في بيتهم الجديد.

وضم وفد التنسيقية كل من النائب عمرو يونس، النائبة رشا أبو شقرة، النائبة هدي عمار، النائب نادر مصطفى، النائب محمد تيسير مطر، النائب أحمد فتحي، النائبة أميرة العادلي، النائب أحمد رمزي، النائبة منال هلال، النائبة رشا كليب، النائب طارق الخولي، النائبة نشوي الشريف، النائب أحمد زيدان، النائبة مرثا محروس، والنائب أحمد مقلد، والنائب محمد إسماعيل أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإلإضافة لكل من النائب أكمل نجاتي، النائب محمود القط، النائب محمد فريد، النائبة راجية الفقي، والنائبة نهي ذكي، أعضاء مجلس الشيوخ، ومن أعضاء التنسيقية إيمان طلعت، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بالتنسيقية.