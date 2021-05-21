المغربي تتفقد أرصفة ميناء سفاجا وتنفيذ ضوابط السلامة والصحة

تفقدت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الخميس، ميناء سفاجا البحري بمحافظة البحر الأحمر، يرافقها أعضاء اللجنة المُشكلة لمراجعة الموانئ البحرية والمنشآت الحيوية وأماكن التخزين والمستودعات التابعة لها، ومدى التزامها بوسائل التأمين والحماية المدنية للحفاظ على السلامة والصحة المهنية، وذلك بناءً على توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

وأجرت رئيس المدينة جولة تفقدية للتأكيد على التخزين أن يكون على هيئة أكوام داخل الهناجر، مع وجود تهوية جيدة وأرضية مانعة لتسرب المياه الناتجة عن الرش، وكذا الالتزام بالحد الأقصى لارتفاع الأكوام المضغوطة 9 أمتار فوق سطح الأرض، وغير المضغوطة 5 أمتار فوق سطح الأرض.

وأكدت أن التعليمات نصت على الالتزام بعمل بيارات لتجميع المياه الناتجة عن عملية ترذيذ الفحم، والالتزام بتركيب أجهزة رصد مستمر للأتربة، وربطها بالشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء، التابعة لجهاز شئون البيئة.

وأضافت «المغربي» أن اللجنة راجعت مدى الالتزام بتركيب أجهزة رصد أول أكسيد الكربون في منطقة التفريغ، وأماكن التخزين، لرصد وقوع أي عملية اشتعال ذاتي.

وأكدت رئيس المدينة أنه تم أيضاً مراجعة مدى الالتزام بسعة الشاحنات المقررة، كما یجب رش مياه الترذیذ على الشاحنات لتساعد على تقلیل الانبعاثات، حيث ألزمت الضوابط الجديدة أن يكون هناك خطة طوارئ لمكافحة الحريق، والتدريب على سيناريو المواجهة، في حال حدوث اشتعال من المواد القابلة للاشتعال.

وفي سياق آخر، تابعت هدى المغربي، اليوم الخميس، تقارير لجنة متابعة أعمال المجزر، تحت إشراف الطب البيطري بسفاجا، بتوجيهات من اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، موضحةً أن اللجنة مكونة من سكرتير المدينة وإدارة الشئون القانونية وإدارة المتابعة الميدانية، بهدف متابعة سير العمل وانتظامه ومتابعة أعمال الذبح والتطوير ورفع الكفاءة بالمجزر وأعمال الإنشاءات الجديدة التي تتم به.

ووجهت «المغربي» بضرورة العمل على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، على العاملين والتخلص الآمن من مخلفات الذبح أولاً بأول، وتكثيف أعمال النظافة بالمجازر، مع غسيل العنابر بالمطهرات مع تواجد الأطباء المتخصصين بصورة دائمة داخل المجزر.