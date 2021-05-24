مصر تشارك بمعرض أبو ظبي الدولي للكتاب.. تعرف على التفاصيل

تشارك الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، في معرض أبو ظبي الدولي للكتاب، الذي تم افتتاحه صباح أمس ويستمر حتى 29 مايو الجاري، في نسخته الـ30 وتشارك بها 46 دولة كما تجمع هذه النسخة بين الفعاليات الافتراضية والواقعية.

ويضم جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب أحدث إصدارات الهيئة في مختلف المجالات والسلاسل ومنها في سلسلة رؤية هؤلاء هم الإخوان، نساء على عرش مصر، فقه الدولة وفقه الجماعة مترجم إلى اللغة الألمانية للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وفي مجال التاريخ والجغرافيا كتب الفراعنة لمحمود طاهر، ديليسبس الأسطورة لمحمد الشافعي، حروب الجيل الرابع تأليف عمر محمد علي، عبقرية قدماء المصريين في البناء والعمارة تأليف الدكتور محمد عبد المقصود، الأوبئة والأزمات الاجتماعية في مصر القرن 17 تأليف ناصر أحمد إبراهيم محمد، السد العالى حاضره ومستقبله لإبراهيم راشد.

وفي مجال الأدب قضايا العقاد الفكرية لمحمد فتحي فرج، صدى الذاكرة لصلاح فضل، عباس محمود العقاد مقالات نادرة لعلاء عبد الحميد، مسرحيات صلاح عبد الصبور مسافر ليل والأميرة تنتظر وليلى والمجنون ومأساة الحلاج وبعد أن يموت الملك، المجموعات الشعرية لوديع سعادة جزأين، دفاعا عن العقلانية للدكتور جابر عصفور.

وفى الفنون مسخ الكائنات لثروت عكاشة، صناعة الفيلم لعلي بدرخان ثلاثة أجزاء كتابة القصة والسيناريو والتمثيل للسينما والمونتاج، العمارة الداخلية لقاعات العرش لعبير أحمد.

وفى اللغات المعجم المفسر لعتبات النصوص تأليف عزوز علي، اللغات فى دول حوض النيل لعمر عبد الفتاح، فى علم لغة النص تأليف مجدى حسين.

ومن كتب العلوم الاجتماعية تنمية الحرف التقليدية في مصر لإيمان مهران، التكنولوجيا المصرية القديمة للدكتورة فرخندة حسن.

ومن الكتب الدينية الإنسان في القرآن الكريم تأليف السعيد عاشور، التطرف المنسوب للدين وتداعياته للدكتور أحمد محمود كريمة.

وفى الفلسفة وعلم النفس العلاج السلوك للطفل والمراهق تأليف عبد الستار إبراهيم، فى فلسفة الثقافة لمصطفى النشار. بالإضافة إلى كتب الأطفال والمجلات الدورية التى تصدرها هيئة الكتاب ومنها مجلة فصول ، مجلة الفنون ،مجلة علم النفس، مجلة الفكر المعاصر.