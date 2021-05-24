استشاري مناعة توضح خطورة الفطر الأبيض على الرئة

«يشخص في الوهلة الأولى على أنه كورونا لكن المسحة تكون سلبية»، بهذا التعليق عبرت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والتغذية والمناعة بمستشفى جامعة القاهرة عن خطورة مرض الفطر الأبيض الذي كثر الحديث عنه خلال الساعات الماضية، محذرة من انطلاق الشائعات حوله أو إثارة ذعر المواطنين.

استشاري البكتيريا: مرض الفطر الأبيض غير موجود في مصر

وقالت استشاري البكتيريا والتغذية والمناعة بمستشفى جامعة القاهرة، لـ«الوطن»، إن مصر لم تسجل حتى الآن أي إصابات بالفطر الأبيض، كما أنه يجب الالتزام بإحصاءات وزارة الصحة والسكان الرسمية عند الحديث عن هذه الأنواع من الأمراض، وخصوصا في أوقات الأوبئة حتى لا يتفشى رعب غير حقيقي.

وتابعت عبد الوهاب، أن المثير للقلق فيما يخص مرض الفطر الأبيض كونه يتشابه في أعراضه مع الإصابة بفيروس كورونا المستجد نظرا لأنه ينتشر في الرئة ورغم ذلك في حال الإصابة به تكون نتيجة السلبية مما يؤدي أحيانا لأهماله.

استشاري البكتيريا: الفطريات موجودة في كل مكان حولنا

وتابعت استشاري البكتيريا والتغذية والمناعة بمستشفى جامعة القاهرة، أن التشخيص السليم للفيروس يحتم على المريض مصارحة طبيبه بكل التاريخ المرضي له والإفصاح عن كل الأعراض التي يتعرض لها ما يساهم في علاج المرض سريعا.

وأضافت عبد الوهاب، أن الفطريات بصفة عامة، منتشرة حولنا ومن الممكن تكون موجودة في مواد غذائية متنوعة ولكنها تتحول لعدوى في حالات قليلة، وخصوصا لدى مرضى نقص المناعة أو حالات الإصراف في تناول المضادات الحيوية والكورتيزونات.

وشددت استشاري البكتيريا والتغذية والمناعة بمستشفى جامعة القاهرة، على ضرورة عدم تناول أي أدوية دون استشارة طبيب، حيث إن البروتوكلات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمليئة بالمضادات الحيوية والكورتيزونات من مسببات انتشار هذه النوعيات من الفطريات.