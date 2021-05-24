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محمود مسلم

وزير الخارجية الأردني: لا سلام بدون حل القضية الفلسطينية

كتب:

سحر المكاوى
11:48 ص | الإثنين 24 مايو 2021
لقاء سابق بين وزير الخارجية سامح شكرى ونظيره الأردنى أيمن الصفدى

لقاء سابق بين وزير الخارجية سامح شكرى ونظيره الأردنى أيمن الصفدى

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إنه «لا سلام بدون حل القضية الفلسطينية»، مؤكدا أنها أساس الصراع في المنطقة.

وأشار «الصفدي» خلال مؤتمر صحفى مع سامح شكري، وزير الخارجية المصري، في عمان، وتنقله قناة «سكاي نيوز عربية»، إلى أن هناك مواقف إيجابية عدة صدرت عن الإدارة الأمريكية، مشددا على أنه لا حل في المنطقة إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وقيام الدولة الفلسطينية.

وأوضح وزير الخارجية الأردني، أن العنف قد يتفجر مجددا إذا لم يتم التوصل إلى تسوية للقضية الفلسطينية، مؤكدا أن حماية القدس مسؤولية فلسطينية عربية. 

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