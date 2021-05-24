ادعى وفاة شقيقته على «الفيس».. إصابة 9 أشخاص في مشاجرة بكفر الزيات

شهدت قرية منشأة سليمان التابعة لدائرة مركز شرطة كفر الزيات، بمحافظة الغربية، نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين أفراد عائلتين، بسبب «بوست»، على صفحات التواصل الاجتماعي الفيس بوك، أسفرت عن إصابة 9 أشخاص بينهم سيدة بجروح قطعية وسحجات وكدمات.

خلافات أسرية وإصابة 9 بينهم سيدة

وقالت مصادر أمنية بمديرية أمن الغربية، إن تحريات مباحث مركز شرطة كفر الزيات، بينت أن مشاجرة نشبت بقرية منشأة سليمان التابعة لدائرة المركز، بين عائلتي «الصعيدي وعيسى»، بسبب خلافات أسرية استخدمت فيها الأسلحة البيضاء والشوم والعصي، بين طرف أول «ا.ش»، 31 عاما، حلاق، وزوجته 25 عاما، ربة منزل، و اشقاؤها «م.ع»، 30 عاما، فلاح، و«ا.س»، 41 عاما فلاح، بسبب خلافات بينهم على العمل في الأراضي الزراعية.

الشقيق الأصغر يدعي وفاة شقيقته على الفيس بوك

وكشف المصدر، أن الشقيق الأصغر لزوجة الطرف الأول، قام بكتابة بوست على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك يشير فيه إلى وفاة شقيقته على خلاف الحقيقة، وأثناء معاتبة الطرف الأول له تطور الأمر إلى مشادة كلامية بينهما ومشاجرة بالشوم والعصي، واستعان كل طرف بعدد من الأشخاص ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص بينهم سيدة بجروح وسحجات وقطع ذراع احد المصابين ووضع 2 من المصابين في حالة حرجة بالعناية المركزة، وتم ضبط أطراف المشاجرة، وفرض كردون أمني حول منازل المتهمين، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

النيابة تستمع لأقوال المصابين وتتحفظ عليهم بالمستشفى

من جانبه باشر المستشار محمد الشرنوبي رئيس نيابة كفرالزيات وفريق من نيابة كفرالزيات التحقيقات في الواقعة وسماع أقوال المصابين في مستشفى طنطا الجامعي، ومستشفى كفرالزيات العام والتحفظ علي المصابين ووضعهم تحت الحراسة لحين خروجهم من المستشفى، واستكمال إجراءات التحقيقات.