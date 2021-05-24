نسب تنفيذ «حياة كريمة» داخل القرى تصل لـ40% (فيديو)

قال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء «صناع الخير»، إنَّ مبادرة «حياة كريمة» نسبة التنفيذ فيها داخل القرى تصل لـ40% من التطوير، لافتا إلى أنَّها المبادرة الأولى من نوعها التي تعمل في مدة زمنية 3 سنوات فقط لخدمة جميع أهالي الريف.

وأضاف رئيس مجلس أمناء صناع الخير، خلال لقائه عبر سكايب ببرنامج «صباح الورد» المذاع على فضائية «TeN»، أنَّ حجم الإنفاق على المبادرة بلغ 700 مليار جنيه مصري، وهو المبلغ الأضخم من نوعه في تاريخ مصر الحديث، مشيرًا إلى أنَّ المبادرة تهتم بمشروعات البنية التحتية لجميع قرى الدولة، ومن أبرزها تقديم الخدمات الطبية والتعليمية، بجانب رفع كفاءة الكباري بالقرى المحلية.

وأكّد أنَّ الدولة تسعى للتوسع في إنشاء المراكز الشبابية، والتوسع في إنشاء المستشفيات وذلك للتجهيز لدخول منظومة التأمين الصحي بجميع المحافظات، موضحًا أنَّ هناك نوع من الثقة أصبح موجودا بين المواطن المصري والمسؤول بعد ما عانوا فيه من التهميش لفترات طويلة، وتهجيرهم إلى القاهرة.

وأوضح الحساب الرسمي لمؤسسة «حياة كريمة» أنّه في سبيل استكمال المشروع القومي «حياة كريمة» بمحافظة الإسماعيلية، مركز القنطرة شرق، تتواصل أعمال حفر الخطوط الرئيسية بقرية الأبطال بطول 11 كيلو وعمل فرعيات للمناطق الأكثر احتياجا لدخول المياه في المناطق المحرومة، وهي منطقة العبور بير حبيطة، ومنطقة الطليلي وطنبول ومنشية النصر، ومنطقة التين الشوكي والأقدرين.

وجرى الانتهاء من حفر الخطوط الفرعية، وتنفيذ دخول المياه للمنازل، إلى جانب تنفيذ أعمال أعمدة الدور الأرضي بمجمع الخدمات الحكومية بقرية الأبطال، أما بقرية التقدم، انتهت أعمال تمهيد حفر الخزان الخرساني للقرية، إلى جانب أعمال مبنى مجمع الخدمات الحكومية.