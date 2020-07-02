مد فترة التقديم للصف الأول الابتدائي والحضانة لـ10 يوليو بالإسماعيلية

قال الدكتورخالد خلف قبيصى مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، اليوم، إن المديرية تلقت فاكسا، يتضمن تعليمات أصدرها الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشؤون المعلمين، يفيد بمد فترة التقدم لصف الأول الإبتدائى، ومرحلة رياض الأطفال إلكترونيا، حتى 10 يوليو الجاري.

وأضاف قبيصى، أن هذا القرار يأتي تيسيرا على الطلاب وأولياء الأمور، ويعد مطلب لأولياء الأمور بفتح باب التقدم، بعد تعثر البعض في تسجيل البيانات، مشيرا إلى أنه أصدر في الوقت نفسه، قرار يحظر استلام أي ملفات ورقية خاصة بالمتقدمين بأي مدرسة على مستوى جميع الإدارات التعليمية، وأن من يخالف التعليمات، سيتم الإحالة إلى التحقيق، والمثول أمام الشؤون القانونية.

وكان باب التقدم للمرحلتين الأول الإبتدائي ومرحلة رياض الأطفال، بدأت أول يونيو الماضي، واستمرت حتى نهايته، غير ان الوزارة ومراعاة للظروف الحالية، وتيسيرا على الجميع، أصدرت قرارا بمد فترة التقدم إلكترونيا، حتى العاشر من يوليو الجاري.