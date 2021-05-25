حظك اليوم الثلاثاء 25-5-2021 برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج الحمل أنّه طموح جدًا وعلى استعداد للذهاب إلى نهاية العالم من أجل أهدافه ليبحث عن الأفضل دون النظر إلى الصعاب.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع أورانوس في منزلي المال واليوم غير مناسب للمغامرة مهنيا وماليا وعليك أن تحترس.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

اليوم تنصحك الأفلاك بأن تحسب خطواتك جيدا ولا تتسرع في كلامك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان يحيي الفخراني، ويوافق تاريخ ميلاده 7 أبريل.