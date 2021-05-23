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حظك اليوم الأحد 23-5-2021 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:28 ص | الأحد 23 مايو 2021
برج الحمل

برج الحمل

يتميز مولود برج الحمل بسعيه الدائم إلى أن يكون في المقدمة في حياته العلمية والعملية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك ما يجعلك اليوم مشوشا ويفيدك أن تنتبه لحقوقك وتجتمع بمن تثق بهم لمناقشة أمور دقيقة.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا لا تتسرع في أقوالك كي لا تجرح من تحبهم واهتم بمراعاة مشاعر الطرف الآخر.

 

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة مي نور الشريف، ويوافق تاريخ ميلادها 10 أبريل.

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