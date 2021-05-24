حظك اليوم الاثنين 24-5-2021 برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي
كتب:
الوطن
12:02 ص | الإثنين 24 مايو 2021
برج الحمل
يتميز مولود برج الحمل بكونه شخصية طموحة بشكل كبير، كما أنّه طموح ويسعى لتجربة كل ما هو جديد، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.
حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني
القمر في منزل المدخرات يدفعك اليوم لدراسة شؤون مهنية ومالية، تخطط لمستقبلك وتحسن إدارة أمورك المادية.
حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي
الشمس وعطارد بمنزل العلاقات يمنحانك إشراقا ويقظة وحماسا وتستطيع أن تؤثر في الآخرين بموضوعيتك وحيويتك.
ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة داليا مصطفى، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أبريل.