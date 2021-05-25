حظك اليوم الثلاثاء 25-5-2021 برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج الثور أنّه وفي جدًا لأصدقائه، ويضحي من أجلهم، ويشاركهم أفراحهم وأحزانهم دائمًا.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تتأنى في ردود أفعالك، ومن المهم أن تلتفت لحقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا ينصحك الفلك أن تقاوم التشنج وسرعة الانفعال والحساسية الشديدة مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان هشام ماجد، ويوافق تاريخ ميلاده 26 أبريل.