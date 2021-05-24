حظك اليوم االاثنين 24-5-2021 برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الثور عنيد وغيور ويكره التغييرات المفاجئة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تؤدي واجبك دون تذمر ففي ذلك إضافة وفخر لشخصك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا عليك أن تهتم بتهدئة الأجواء مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة ساندي، ويوافق تاريخ ميلادها 1 مايو.