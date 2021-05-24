حظك اليوم االاثنين 24-5-2021 برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي
كتب:
الوطن
12:02 ص | الإثنين 24 مايو 2021
برج الثور
مولود برج الثور عنيد وغيور ويكره التغييرات المفاجئة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.
حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني
القمر في مواجهة برجك وعليك أن تؤدي واجبك دون تذمر ففي ذلك إضافة وفخر لشخصك.
حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي
إذا كنت متزوجا عليك أن تهتم بتهدئة الأجواء مع شريك حياتك.
ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة ساندي، ويوافق تاريخ ميلادها 1 مايو.