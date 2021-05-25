حظك اليوم الثلاثاء 25-5-2021 برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي

يعرف عن مواليد برج الجوزاء أنّهم اجتماعيون، ولهم قدرة كبيرة على التواصل وجاهزون دائما للمتعة والتسلية، ويُعتقد أنّ السبب يعود في ذلك إلى شخصيتهم المزدوجة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

الوضع الفلكي ينصحك أن تنظم جهودك ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد، ولا تعلن خططك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر وأورانوس متنافران في منزلي الصحة مما يجعلك تعاني من الأرق وعليك أن تهتم بصحتك وسلامتك وتجنب الفخر بنفسك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء النجمة العالمية أنجلينا جولي، ويوافق تاريخ ميلادها 4 يونيو.