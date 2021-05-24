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حظك اليوم الاثنين 24-5-2021 برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:03 ص | الإثنين 24 مايو 2021
برج الجوزاء

برج الجوزاء

بتميز مولود برج الجوزاء بحبه لقضاء وقته مع الأشخاص المقربين منه، كما أنّه يتمتع بشخصية اجتماعية، وتقدم "الوطن" حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يمنحك كل الطاقة والنشاط وهذا هو العامل الرئيسي لنجاحك اليوم.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد في برجك يمنحانك دعما وجاذبية ودفئا وقدرة على اجتذاب الجميع وخاصة الجنس الآخر.

 

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يونيو.

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