التعليم: لجان احتياطية لطلاب الإعدادية لمواجهة أي أزمات بسبب كورونا

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بالتنسيق مع جميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، سيتم تجهيز لجان امتحانات احتياطية لطلاب الشهادة الإعدادية، استعدادا لعقد امتحانات التيرم الثاني، والمزمع عقدها في الأول من يونيو المقبل، لمواجهة أي أزمات قد تنتج عن جائحة فيروس كورونا، موضحة أن جميع اللجان الامتحانية سيتم تعقيمها، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على الامتحانات، من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم قياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول الامتحانات، للاطمئنان عليهم، علاوة على إلزامهم بارتداء الكمامات الطبية داخل اللجان الامتحانية وعدم نزعها طوال ساعات الامتحان، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم، مؤكدة أنه سيتم تسكين 14 طالبا بكل لجنة امتحانية خلال عقد امتحانات الشهادة الإعدادية، لتحقيق التباعد الاجتماعي والجسدي، وللحد من انتشار فيروس كورونا، لافتة إلى أن امتحانات الشهادة الإعدادية ستعقد ورقيا وغير مجمعة بلجان مراقبة بالمدارس، وسط تنفيذ إجراءات صارمة ضد كورونا.

وأوضح شوقي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن امتحانات الشهادات الإعدادية والثانوية والدبلومات الفنية ستعقد فى مواعيدها المحددة تحت أي ظروف، منوها بأن جميع اللجان الامتحانية ستكون معقمة تماما ضد كورونا، مؤكدا أن الامتحان الموحد أو المجمع لن يطبق على طلاب الشهادة الإعدادية خلال امتحانات التيرم الثاني.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أكدت أن امتحانات الثانوية العامة، والتى تنطلق فى شهر يوليو المقبل، سوف تنعقد في قرابة 2300 مدرسة مجهزة بخوادم مركزية وبنية تكنولوجية، موضحة أن طلاب المدارس الخاصة يؤدون الامتحانات فى المدارس الحكومية المجهزة بالبنية التكنولوجية والتحتية، لافتة إلى أن امتحانات الثانوية العامة ستعقد إلكترونيا بلجان مراقبة بالمدارس.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنها تجهز لعقد امتحانات الثانوية العامة بشكل إلكتروني ويتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة للامتحانات قريبا، على أن يؤدى الطلاب 3 اختبارات أساسية يبدأ أولها 4 يوليو المقبل، حيث سيتم تصحيح أوراق إجابات الامتحانات إلكترونيا، حتى يحصل كل طالب على درجاته التى يستحقها.