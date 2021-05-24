تحرير 4428 محضرا لخرق الإجراءات الاحترازية ومواعيد غلق المحال بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن الجهاز التنفيذي للمحافظة يواصل شن حملات دورية ويومية لتنفيذ قرارات غلق المحال التجارية والمقاهي والمطاعم والاجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأكد اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لتحقيق الانضباط في الشارع والقضاء علي الزحام لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وذلك بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية دون تهاون أو تقاعس تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتكليفات من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية لافتاً إلى متابعته المستمرة لمجهودات مسئولي كل القطاعات المشاركة وكافة مراكز وأحياء المحافظة في هذا الشأن ومدى تطبيقهم للقرارات المقررة والتكليفات.

وأوضح محافظ أسيوط انه تلقى تقريراً من إدارة الأزمات والعمليات بديوان عام المحافظة عن عدد المحاضر التي تم تحريرها منذ بدء تطبيق مواعيد غلق المحلات والإجراءات الاحترازية المقررة حيث بلغت حتى اليوم 4428 محضرا منها 2089 محضرًا لعدم ارتداء كمامة واقية، و998 محضر لعدم الالتزام بمواعيد غلق المحلات و488 محضر نظافة و168 محضر بيئة و997 محضر إشغالات و 23 محضر فض سوق و64محضر فض حفلات زفاف وسرادقات عزاء ومحضر إغلاق مركز للدروس الخصوصية بالاضافة إلى ضبط 506 شيشة ومضبوطات أخرى وذلك منذ بدء الحملات تزامناً مع قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا المستجد وحتى اليوم

نائب محافظ أسيوط يترأس حملة بحى شرق

وفى سياق متصل ترأس المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ حملة مكبرة بحي شرق أسيوط بمشاركة ايمن محروس رئيس حي شرق ومروان ابراهيم والشاذلى محمد نائبي رئيس الحي وهو ما أسفر عن تحرير وضبط 23 محضرا بحي شرق مدينة أسيوط كما تم تنفيذ حملات مماثلة بالمراكز لمتابعة الالتزام تنفيذ الاجراءات الوقائية والاحترازية، ما أسفر عن تحرير 13 محضرا بمركز ديروط، و 21 محضرا بمركز القوصية، وتحرير 20 محضرا بحي غرب، و24 محضرا بمركز الفتح، و10 محاضر بمركز أبنوب وتحرير 22محضرا بمركز ساحل سليم و27 محضرا بمركز أبوتيج .

وجدد محافظ أسيوط مناشدته للمواطنين وأصحاب المحال التجارية والمطاعم والكافيهات بالالتزام بتطبيق القرارات الصادرة حفاظاً على حياتهم وحياة المواطنين وتجنبًا للإصابة بالفيروس والحد من انتشاره والإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان www.egcovac.mohp.gov.eg للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد و بموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح وذلك من خلال الخط الساخن 15335 معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745).