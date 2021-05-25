فئات لن تمتحن إلكترونيا في شهادة الثانوية العامة: منهم طلاب السجون

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تسليم أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة، في المدارس، إلكترونيا خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك استعدادًا للامتحانات المقرر عقدها في يوليو المقبل.

ومن المقرر أن تُعقد امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا في لجان مراقبة بالمدارس، إذ سيتم تسكين 14 طالبًا بكل لجنة امتحانية خلال امتحانات الثانوية العامة، لتحقيق التباعد الاجتماعي والجسدي بين الطلاب داخل اللجان، للحد من انتشار فيروس كورونا.

فئات لن تمتحن إلكترونيًا في شهادة الثانوية العامة

وكانت وزارة التربية والتعليم حددت بعض الفئات التي لن تمتحن إلكترونيًا في شهادة الثانوية العامة وهم طلاب السجون والمستشفيات والدمج إذ من المقرر أن تُعقد اختباراتهم ورقيا، فضلًا عن طلاب الثانوية العامة الراسبين العام الماضي، بسبب عدم تدريبهم على أجهزة التابلت ونظام الأسئلة الجديدة، إضافة إلى الطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت.

وبالنسبة للطلاب الذي يمتحنون إلكترونيًا، سيتم قياس درجة حرارتهم قبل السماح لهم بدخول الامتحانات، للاطمئنان عليهم، وسيتم تركيب بوابات إلكترونية معقمة أمام اللجان الامتحانية، لتعقيم الطلاب والقائمين على الامتحانات، قبل دخول اللجان لأداء الامتحانات، فضلًا عن التجهيزات والتأمين لسير عملية امتحانات الثانوية العامة في ظل جائحة كورونا.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قال إنّ امتحانات الثانوية العامة ستعقد إلكترونيا في المدارس، مشيرًا إلى أنه يتم حاليا الاستعداد على أكمل وجه لتسيير امتحانات الثانوية العامة في ظل جائحة فيروس كورونا، مشددا على جميع الطلاب بضرورة ارتداء الكمامات الطبية قبل دخول اللجان الامتحانية، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من أي مكروه.

يذكر أن طلاب الثانوية العامة، أدوا صباح أمس الأحد، الامتحان التجريبي الثاني في مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الثانية، وسط تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد كتعقيم اللجان الامتحانية وتطهيرها، بالإضافة إلى إلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة الطبية.