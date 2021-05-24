مصرع وإصابة 10 بينهم رئيس محكمة في حادث تصادم سيارتين بالمنيا

لقى شخص مصرعه وأصيب 9 أشخاص آخرين، اليوم، بينهم رئيس محكمة في حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من منطقة الشيخ فضل ببني مزار شمال محافظة المنيا، وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارتين، بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي الجديد، أمام قرية الشيخ فضل.

تسبب الحادث في مصرع شخص مجهول الهوية والعنوان وإصابة 9 آخرين وهم: «حسن.ع»، 38 عامًا، رئيس محكمة و«عبد الحي.ي»، 60 عامًا، فلاح مقيم بسوهاج، و7 آخرين بينهم طفل.

تم نقل جثة المتوفي إلى مشرحة مستشفي مغاغة المركزي، والمصابين إلى مستشفى التكامل بقرية الشيخ فضل ببني مزار.

وكان مركز ملوي شهد أمس الأحد، مصرع طالب أسفل عجلات القطار بمزلقان المعصرة، وتلقى مدير أمن المنيا إخطارا من عمليات النجدة بمصرع «محمد.ض.ع»، 18 سنة، طالب بالمدرسة الثانوية الصناعية، ومقيم بمركز ملوي، دهسه قطار الصعيد رقم 89 القاهرة/ أسوان، وتم نقل جثة المتوفي إلى مستشفى ملوي العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.