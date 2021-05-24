«صرف صحي القناة» تراقب تحركات سياراتها بأجهزة «جي بي إس»

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس الإدارة والعضوالمنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أن الشركة بدأت مراقبة تحركات السيارات التابعة لها باستخدام أجهزة «جي بي إس»، اعتباراً من اليوم الاثنين.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة، في بيان صحفي قبل قليل، أنه تم تركيب 30 جهاز تتبع «جي بي إس» في بسيارات الشركة المختلفة، ما بين سيارات لمياه الشرب، وسيارات الكسح، ومركبات الخدمات المتنقلة.

وأوضح «عصمت» أن تركيب أجهزة التتبع لكافة السيارات والمعدات جاء لتتبع حركتها، وتوجيهها أثناء التعامل مع شكاوى العملاء الخاصة بانسدادات الصرف الصحي، وكذلك شكاوى المياه.

وقال إن فكرة تتبع السيارات ياتي أيضاً حماية لها من التعرض للسرقة، وسرعة تحديد أماكان تواجدها، إضافة إلى إمكانية التحكم في السيارة، وتوفر امكانية تشغيلها أو إيقافها عن بعد، عبر تطبيق إلكتروني.

وأشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة إلى أن الشركة تسعى للتوسع في تطبيق التكنولوجيا الحديثة في جميع المهام التي تقوم بها، لافتاً إلى أنه يجري تدريب العاملين على كيفية التعامل مع منظومة التتبع، واستخراج التقارير اللازمة بهدف تحقيق أكبر استفادة من المنظومة.

وعن أعمال الإحلال والتجديد لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي، قال «عصمت» إن هناك خطة مكبرة على رأس أولويات العمل بالشركة، تشمل خطط صيانة شاملة ودورية، لإعادة تأهيل محطات المياه والصرف الصحي ورفع كفاءتها، بما يضمن تقديم خدمة متميزة للمواطنين.

وأشار إلى أنه يتم مناقشة كافة الخطط في اجتماعات دورية، برئاسة اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، مع كافة الجهات المعنية الخاصة بالمرافق والبنية الأساسية بمختلف أنحاء المحافظة.