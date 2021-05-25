تعرف على درجات الحرارة في «الويك إند» بالقاهرة والساحل الشمالي

أكدت هيئة الأرصاد الجوية حدوث ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بدءا من الثلاثاء، وتستقر الحرارة بشكل نسبي في درجات خلال نهاية الأسبوع الجاري، حيث تبدأ في الارتفاع يومي الأربعاء والخميس، وتنخفض الحرارة درجتين يوم الجمعة المقبلة، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب البلاد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الثلاثاء:

القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة.

درجة الحرارة الاربعاء:

القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة.

درجة الحرارة الخميس

القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 25 درجة.

درجة الحرارة الجمعة

القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى41 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 25 درجة.