تعرف على درجات الحرارة الأسبوع المقبل.. مرتفعة بـ 6 درجات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد سوف تشهد طقسا حارا خلال الأسبوع المقبل، حيث ترتفع درجات الحرارة عن مستوياتها المعتادة، لتصل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والجيزة إلى 39 درجة بارتفاع 6 درجات عن المعدل.

وأضافت الأرصاد أن الحرارة ستبدأ في الارتفاع من يوم الأربعاء المقبل، وتستمر لمدة 3 أيام، لتعاود الانخفاض من جديد، ويشهد طقس السبت صيفي مرتفع على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت :

القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة.

درجة حرارة المتوقعة الأحد:

القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 34 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة.

درجة الحرارة الاثنين:

القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 37 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة.