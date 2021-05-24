بعد طرح موديل «فيتارا» 2021.. قائمة أسعار سيارات سوزوكي في مصر

منذ بداية الربع الأخير للعام المنصرم 2020، تم طرح العديد من الطرز المختلفة لعدد من العلامات التجارية للسيارات الملاكي في السوق المحلية، موديل العام الجاري 2021؛ وخلال السطور التالية رصد لآخر الطرز المختلفة موديل 2021 للعلامة اليابانية «سوزوكي» في مصر.

سوزوكي فيتارا

- تتوافر السيارة بفئتين مختلفتين في التجهيزات، الأولى بسعر 362 ألف جنيه، والثانية بسعر 372 ألف جنيه.

- تعتمد على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1600 سي سي، يولد قوة 120 حصان، وعزم دوران 155 نيوتن/ متر، متصل بناقل أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.

- تتسارع السيارة من «0: 1009كم/ ساعة في غضون 13 ثانية، وتستهلك متوسط 5.5 لتر من الوقود لقطع مسافة الـ100كم/ ساعة».

سوزوكي ارتيجا

- تتوافر السيارة بفئة واحدة بسعر 289 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1500 سي سي، يولد قوة 104 حصان، وعزم دوران 138 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات.

- تتسارع السيارة من «0: 100» كم/ ساعة في غضون 13.5 ثانية، وتستهلك متوسط 6.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100كم/ ساعة.

سوزوكي بالينو

- تتوافر السيارة بفئة واحدة يصل سعرها إلى 254 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1400 ىسي سي، يولد قوة 95 حصان، وعزم دوران 130 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات.

- تتسارع السيارة من «0: 100» كم/ ساعة في غضون 11.6 ثانية، وتستهلك متوسط 6.7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100كم/ ساعة.

سوزوكي سياز

- تتوافر السيارة بفئة واحدة بسعر يصل إلى 253 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1500 سي سي، يولد قوة 104 حصان، وعزم دوران 138 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات.

- تتسارع السيارة من «0: 100» كم/ ساعة في غضون 12 ثانية، وتستهلك متوسط 5.1 لتر من الوقود لقطع مسافة 100كم/ ساعة.

سوزوكي سويفت

- تتوافر السيارة بفئتين مختلفتين في التجهيزات، الأولى بسعر 209.500 جنيه، والثانية بسعر 218.500 جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1200 سي سي، يولد قوة 84 حصان، وعزم دوران 107 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 5 سرعات.

- تتسارع السيارة من «0: 100» كم/ ساعة في غضون 12.9 ثانية، وتستهلك متوسط 6.2 لتر من الوقود لقطع مسافة 100كم/ ساعة.

سوزوكي اسبريسو

- تتوافر السيارة بفئة واحدة يصل سعرها إلى 147 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك ثلاثي الأسطوانات، بسعة 1000 سي سي، يولد قوة 67 حصان، وعزم دوران 90 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات.

- تتسارع السيارة من «0: 100» كم/ ساعة في غضون 14.3 ثانية، وتستهلك متوسط 4.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100كم/ ساعة.