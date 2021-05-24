عاجل.. حريق يلتهم محل كنافة شهير ببنها دون خسائر بشرية

التهم حريق هائل محل كنافة شهير بمدينة بنها في محافظة القليوبية، اليوم الاثنين، حيث تمكنت أجهزة الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق، دون خسائر بشرية، وأسفر عن احتراق المحل بالكامل.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بسؤال صاحب المحل، وانتداب خبراء المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطاراً من العميد عمرو حرب، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بورود بلاغ بنشوب حريق هائل في محل للكنافة بمنطقة الفلل بمدينة بنها.

وعلى الفور، تم الدفع بسيارتي إطفاء، وتم السيطرة على الحريق ومنع إمتداده للمناطق المجاورة، وأسفر الحريق عن احتراق المحل بالكامل دون خسائر بشرية، وأجرت الأجهزة المختصة المعاينة اللازمة لمعرفة سبب الحريق، والتي من المرجح أن يكون ناتجاً عن ماس كهربائي.

وفي وقت سابق، سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية على حريق شب في مخزن للفايبر بمنطقة الخانكة، إثر اشتعال النيران به، دون خسائر بشرية.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب فريق المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق، وطلب تحريات المباحث.

تلقى اللواء حاتم حداد مدير، مباحث القليوبية، إخطاراً من المقدم أحمد سامي، رئيس مباحث مركز الخانكة، يفيد باشتعال النيران في مخزن فايبر بدائرة مركز الخانكة.

انتقل العميد عمرو حرب، مدير الحماية المدنية، وسيارات الإطفاء إلى وقع الحريق، وتم السيطرة على النيران ومنع امتدادها، وتبين أن المخزن على مساحة 400 متر مربع، ومهجور منذ فترة، ولا يوجد به عمال، ورجحت الأجهزة الأمنية أن يكون الحريق ناتجاً عن عقب سيجارة، ألقاه مجهول، واشتعلت النيران داخل المخزن بفعل الرياح، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.