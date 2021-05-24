انطلاق ملتقى «مراسم» سانت كاترين للفنون التشكيلية

استقبلت مدينة سانت كاترين ، بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الاثنين، وفداً من وزارة الثقافة، يضم عدداً من الفنانين التشكيليين، للمشاركة في ملتقى الفنون التشكيلية التابع لوزارة الثقافة، تحت عنوان «مراسم سانت كاترين للفنون التشكيلية».

رسم المناطق السياحية التاريخية والدينية والترفيهية بالمدينة

وقالت مرفت أبو ريا، اخصائي العلاقات العامة بفرع ثقافة جنوب سيناء، إن الملتقى يهدف إلى رسم واستلهام المناطق السياحية التاريخية والدينية والترفيهية بمدينة سانت كاترين، وذلك تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وأمل عبد الله، رئيس الإدارة المركزية لإقليم سيناء الثقافي، وأحمد فريج، مدير عام ثقافة جنوب سيناء.

15 فناناً تشكيلياً يشاركون في الملتقى

وأوضحت اخصائي العلاقات العامة، في تصريحات لها قبل قليل، أن الملتقى الذي انطلق أمس الأحد 23 مايو، من المقرر أن يستمر لمدة 11 يوماً، حتى يوم الأربعاء 2 يونيو المقبل، لإنتاج لوحات فنية تعبر عن المزارات السياحية المختلفة التي توجد بمدينة سانت كاترين، بمشاركة 15 فناناً تشكيلياً.

وأكدت أنه من المقرر أن يجري عرض هذه اللوحات الفنية في ختام الملتقى، من خلال المعرض الذي سيجري تنظيمه بمدينة سانت كاترين، إضافة إلى عرضها في معرض قطاع الثقافة بالقاهرة.

وأشارت «أبو ريا» إلى أن وفد الفنانين التشكيليين قرروا أن يقيموا بمنطقة «وادي الراحة» بمدينة سانت كاترين، لما تتمتع به المنطقة من هدوء وطبيعة خلابة.

وفد الفنانين في زيارة لدير سانت كاترين

ومن جانبه، قال هشام كامل، مدير عام العلاقات العامة بسانت كاترين، إن وفد الفنانين التشكيليين من وزارة الثقافة، قام بزيارة دير سانت كاترين، الذي يُعد أحد أهم المعالم السياحية الدينية في المدينة.

وأوضح أن الوفد تفقد خلال الزيارة، شجرة العليقة، والمتحف، وقاعة الزوار، واستمعوا إلى شرح واف عن كل منها، مؤكداً أن كنيسة الدير مازالت مغلقة، ولم يسمح لأي من الزوار بدخولها، كإجراء احترازي للحفاظ على صحة كهنة الدير، وحمايتهم من التعرض للإصابة بفيروس كورونا.